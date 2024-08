Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ με πάνω από 320 πυραύλους και drones, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα, Φουάντ Σουκρ τον περασμένο μήνα σε προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την «πρώτη φάση» της επίθεσης, στο στόχαστρο μπήκαν 11 στρατιωτικές βάσεις, καθώς και ο Σιδηρός Θόλος του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους πως εξαπέλυσαν προληπτικά δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, διότι εντόπισαν προετοιμασίες του ένοπλου λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ για επίθεση «ευρείας κλίμακας» εναντίον του Ισραήλ.

Οι ένοπλες δυνάμεις ενεργοποίησαν τις σειρήνες της αεράμυνας, που καλούν τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τομέα που γειτονεύει με τον Λίβανο.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα για τις επόμενες 48 ώρες και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας.

Όλες οι πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Τελ Αβίβ θα καθυστερήσουν, ενώ και αυτές που είχαν προορισμό την ισραηλινή μεγαλούπολη εξετράπησαν προς άλλους προορισμούς, ανακοίνωσε πριν από λίγο η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Σε μήνυμά της μέσω Instagram η διαχειρίστρια εταιρεία επικαλέστηκε την «κατάσταση ασφαλείας» και παρότρυνε τους ταξιδιώτες να συμβουλευθούν τις αεροπορικές εταιρείες τους για περισσότερες πληροφορίες.

Ben Gurion airport right now — all flights to and from Israel cancelled until at least 10 am pic.twitter.com/Kz78qbcabe

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) August 25, 2024