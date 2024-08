Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στο θρυλικό «Μαρακανά» τη Φλαμένγκο για το Διηπειρωτικό Κ20.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA στις 22:00.

Αυτή είναι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος.

Αναλυτικά:

Μπότης, Αλαφάκης, Κουτσίδης, Λιατσικούρας, Πρεκατές, Δάμα, Μουζακίτης, Μπακούλας, Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Κωστούλας

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φλαμένγκο! / Our line-up for today’s match against Flamengo! 🔴⚪️#Olympiacos #FLAOLY #IntercontinentalU20 pic.twitter.com/H6YiF9wo55

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 24, 2024