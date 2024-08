Οι φανατικοί χρήστες της Apple και πιο συγκεκριμένα των iPhone ίσως δεν χρειαστεί να περιμένουν αρκετές μέρες για την παρουσίαση του νέου μοντέλου της εταιρείας.

Χρήστης της πλατφόρμας Χ έκανε μια ανάρτηση με την πρόσκληση της εκδήλωσης όπου θα παρουσιαστεί το νέο iPhone 16. Σύμφωνα με αυτή η ημερομηνία διεξαγωγής της παρουσίασης είναι η 10η Σεπτεμβρίου

Ειδικότερα, ο Majin Bu έγραψε: «Σύμφωνα με όσα μου είπε μια πηγή που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, η εκδήλωση της Apple όπου θα παρουσιαστεί το iPhone 16, θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2024. Αυτό πρέπει να είναι το εξώφυλλο της πρόσκλησης».

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024