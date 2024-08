Σε κλοιό πύρινης λαίλαπας το Κορδελιό της Σμύρνης στην Τουρκία, καθώς μαίνεται η φωτιά που καίει την περιοχή από την Παρασκευή το μεσημέρι.

Ειδικότερα το βράδυ της Παρασκευής η φωτιά που καίει πάνω από 26 ώρες τον ορεινό όγκο βόρεια στο Κορδελιό στη Σμύρνη και έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι και οι φλόγες έχουν κοκκινήσει τον ουρανό της Σμύρνης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική εξαιτίας του καπνού.

Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου, προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό.

Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD) ανέφερε ότι 3.583 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Σμύρνη, το Αϊδίνιο, το Μπολού, τη Μούγλα και τη Μανίσα.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μέχρι στιγμής έχουν καεί 16 σπίτια, ενώ το απόγευμα η φωτιά είχε κάψει εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη. Τα τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από μια δεκαώροφη πολυκατοικία της οποίας καίγεται η στέγη.

Brave citizens in İzmir, Turkey, rush to save animals from a shelter as flames draw near, carrying them to safety in their arms.

