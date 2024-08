Αγριος καβγάς με γροθιές και κλωτσιές ξέσπασε στην τουρκική Εθνοσυνέλευση στην έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας με αντικείμενο την απόδοση της έδρας στον Τζαν Αταλάι, εκλεγμένο βουλευτή του αριστερού Εργατικού Κόμματος της Τουρκίας (ΤΙΡ), ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή καταδικασμένος για τη συμμετοχή του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2013, ευρύτερα γνωστές ως εξέγερση του πάρκου Γκεζί.

Τα βίαια επεισόδια στην Εθνοσυνέλευση προέκυψαν όταν στο βήμα βρισκόταν ο βουλευτής Κωνσταντινούπολης του ΤΙΡ, Αχμέτ Σικ, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) είπε: «Δεν έχετε καμία ντροπή. Δεν έχετε ούτε ίχνος ντροπής. Δεν έχετε καμία αξιοπρέπεια».

Βουλευτές του ΑΚΡ αντέδρασαν φωνάζοντας και κινήθηκαν με άγριες διαθέσεις κατά του ομιλητή. Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, βουλευτής του ΑΚΡ και αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Μπεκίρ Μποζντάγ, διέκοψε τη συνεδρίαση για 15 λεπτά και κατά την επανάληψή της τον λόγο πήρε πάλι ο Σικ και συνεχίζοντας την ομιλία του στράφηκε στα κυβερνητικά έδρανα λέγοντας: «Αν όλοι σας μαζί είχατε κάνει όσα έκανε ο Αταλάι μόνος του, θα έπρεπε να προσκυνάται για το υπόλοιπο της ζωής σας. Η μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση σε αυτή τη χώρα είναι αυτοί που κάθονται σε αυτά τα έδρανα».

Κατόπιν τούτου βουλευτές του AKP σηκώθηκαν και επιτέθηκαν κατά του βουλευτή του ΤΙΡ. Ακολούθησε πανδαιμόνιο και ο βουλευτής Σμύρνης του ΑΚΡ, Αλπάι Όζαλαν, γρονθοκόπησε τον Σικ.

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν τραυματίστηκε μία βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος της Ισότητας και της Δημοκρατίας των Λαών (DEM), η Γκιουλιστάν Κιλίτς Κότσγιγίτ, η οποία μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια σε νοσοκομείο.

Τραυματίστηκε επίσης και ο βουλευτής του CHP Οκάν Κορούναλπ. Στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα ενημέρωσης κυκλοφορούν εικόνες με ίχνη από αίμα στα σκαλιά του βήματος. Η συνεδρίαση της Ολομέλεια διεκόπη και πάλι για 45 λεπτά.

Democracy in Turkey – in a Turkish parliament session several officials of Erdogans AKP stood up and attacked officials from the Kurdish DEM Party pic.twitter.com/IgLvJczbw5

— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) August 16, 2024