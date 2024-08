Πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το σχολείο ατ Τάμπιν, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στην πόλη της Γάζας. Την ώρα του βομβαρδισμού οι εκτοπισμένοι έκαναν την πρωινή προσευχή τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τρομοκράτες οι οποίοι «επιχειρούσαν», κατ’ αυτόν, σε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» εγκατεστημένο μέσα στο σχολείο ατ Τάμπιν, πλάι στο τέμενος Νταράζ Τούφα. Διαβεβαίωσε πως πριν προχωρήσει στον βομβαρδισμό έλαβε «μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι», συμπεριλαμβανομένων «της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας, της επιτήρησης από αέρος και της συλλογής πληροφοριών».

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ κατήγγειλε «φρικτή σφαγή», περιγράφοντας πως σωστικά συνεργεία είδαν πτώματα στις φλόγες. «Ομάδες προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά, να ανασύρουν τα πτώματα των μαρτύρων και να διασώσουν τραυματίες», πρόσθεσε.

Προχθές Πέμπτη 8/8 η πολιτική προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε άλλα δυο σχολεία στην πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους.

