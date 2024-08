Τραγωδία στη διοργάνωση CrossFit Games 2024 που διεξάγεται στο Τέξας, καθώς ένας εκ των συμμετεχόντων αθλητών πέθανε, κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος της κολύμβησης. Ο 28χρονος Λαζάρ Ντούκιτς από την Σερβία, άφησε την τελευταία του πνοή στον αγώνα.

Περίπου στα 100 μέτρα πριν τον τερματισμό του αγωνίσματος των 800 μέτρων κολύμβησης στη λίμνη Μαρίν Κρικ, ο Ντούκιτς άρχισε να πνίγεται. Χωρίς δε, να του παρασχεθεί καμία βοήθεια όταν άρχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην κολύμβηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Πώς έγινε το ατύχημα και τι ακολούθησε

Ο Λαζάρ αγωνιζόταν στη λίμνη Marine Creek κοντά στην πόλη Φορτ Γουόρθ το πρωί της Πέμπτης. Ξαφνικά και λίγο πριν την γραμμή τερματισμού εξαφανίστηκε κάτω από το νερό και δεν κατάφερε να ξαναβγεί στην επιφάνεια, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Φορτ Γουόρθ.

Whilst everyone is watching Tia race for the finish. Including it appears the @CrossFitGames safety team. lazar dukic is left to drown with apparantely spectators being turned away from attempting a rescue. #Lazar #LazarDukic #FortWorth #CrossfitGames pic.twitter.com/jsE71RQF9r — Diverbuzz (@diverbuzz) August 8, 2024



Κάποιος από τους θεατές προσπάθησε να τον βοηθήσει. Αλλά ένας διασώστης που βρισκόταν πάνω σε μία σανίδα του paddle τον απομάκρυνε από το σημείο, μην έχοντας προφανώς αντιληφθεί τι συνέβη.

Το γεγονός ότι οι ναυαγοσώστες δεν αντιλήφθηκαν όπως φαίνεται τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε ο 28χρονος γεννά ερωτήματα για τις ευθύνες της διοργάνωσης, με την υπεύθυνη εταιρεία να απαντά πως ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

If you look to the far right you can see what looks to be a spectator jump in the water. Hearing Lazar is still missing. Hope everybody’s okay, scary stuff. #crossfit #crossfitgames #runswim pic.twitter.com/WbnNnsCphO — Cameron Hogg (@Camhogg70) August 8, 2024

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν περίπου στις 08:00 τοπική ώρα (14:00 BST) να παραλάβουν τη σορό του άνδρα. Το άψυχο σώμα του άτυχου Σέρβου αθλητή εντοπίστηκε μια ώρα μετά την άφιξη των πρώτων δυτών στην περιοχή.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό της σορού του Ντούκιτς συμμετείχε μια ομάδα κατάδυσης από το αστυνομικό τμήμα του Fort Worth καθώς και drones, ανέφερε το CBS News, επικαλούμενος τοπικούς αξιωματούχους.

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It’s messed up that Crossfit Games didn’t have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD — R0WLLER (@R0WLLER) August 8, 2024

Οι αγώνες αναβλήθηκαν την Πέμπτη που έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό, και θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή.

Αργότερα, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι συνεργάζεται με τις αρχές και κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την οικογένεια του εκλιπόντος, όπως και ότι αναβάλλονται τα υπόλοιπα αγωνίσματα της ημέρας.

Ωστόσο, αρκετοί σχολιάζουν αρνητικά το γεγονός, ότι για πρώτη φορά σε τέτοιο event έγινε η επιλογή το κολύμπι να είναι το τελευταίο αγώνισμα και να προηγηθούν η ποδηλασία και το τρέξιμο.

Οι αντιδράσεις

Στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνουν τις τελευταίες στιγμές του Ντούκιτς στο νερό ενώ προσπαθεί να μείνει στην επιφάνεια.

Η ανακοίνωση των αγώνων αναφέρει: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του Λάζαρ Ντούκιτς. Οι καρδιές μας είναι με όλη την οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του Λάζαρ. Από σεβασμό προς την οικογένεια και σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα του Φορτ Γουόρθ, θα κοινοποιούμε τυχόν πληροφορίες για το συμβάν όταν είναι δυνατόν».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CrossFit Don Faul είπε ότι ο Ντούκιτς ήταν ένα «αγαπημένο και σεβαστό» μέλος της κοινότητάς τους.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην κοινότητα που πονάνε αυτή τη στιγμή», τόνισε. Ενώ συμπλήρωσε ότι «πολλοί άνθρωποι θρηνούν. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινότητα, να στηρίξουμε την οικογένεια» .

Παράλληλα σημείωσε πως υπήρχε ένα «πλήρως τεκμηριωμένο σχέδιο ασφαλείας» και ότι το προσωπικό ασφαλείας ήταν επί τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του Ντούκιτς στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, ο Σέρβος ήταν ο Νο3 αθλητής του αγωνίσματος στη χώρα του και το Νο88 στην παγκόσμια κατάταξη.