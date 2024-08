Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ άσκησαν πίεση χθες Πέμπτη στο Ισραήλ και στη Χαμάς να ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, είτε στη Ντόχα ή στο Κάιρο, τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να ξεπεραστούν οι διαφορές τους και να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος διανύει την 308η ημέρα του.

Υπέρ της συγκεκριμένης κίνησης τάχθηκαν πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Σε αναρτήσεις που έκανε το ελληνικό ΥΠΕΞ επισημαίνει πως πρέπει το συντομότερο να επιτευχθεί συμφωνία πάνω στις προτάσεις που έκανε ο Τζο Μπάιντεν τον περασμένο Μάιο.

Στις αναρτήσεις του το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση που έκαναν, στις 8 Αυγούστου, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων.

Προτρέπουμε να συναφθεί σύντομα μια συμφωνία με βάση τις αρχές που σκιαγραφήθηκαν από τον Πρόεδρο Μπάιντεν στις 31 Μαΐου 2024 και που εγκρίθηκαν από το ψήφισμα 2735 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αυτό θα έθετε τις βάσεις για την επίτευξη αποκλιμάκωσης και την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή».

This would lay the groundwork for achieving de-escalation and fostering peace in the region.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 9, 2024