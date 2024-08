Δεν είναι ξενοδοχεία, δεν είναι καταλύματα τύπου Airbnb. Είναι μια ιδέα των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα δυναμικής προοπτικής στο χώρο της φιλοξενίας όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες.

Είναι τα λεγόμενα Service Apartments (διαμερίσματα με υπηρεσίες) ένας τομέας που αναπτύσσεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και στον οποίο επενδύουν εκτός από «ανεξάρτητους» επενδυτές και μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες καθώς διαπιστώνουν αυξημένη ζήτηση κυρίως από εργαζόμενους που συνδυάζουν εργασία και διακοπές

Όπως αναφέρει η εταιρεία συμβούλων HVS, που πραγματοποίησε μια ανάλυση της πορείας του τομέα, όλο αι περισσότεροι επιζητούν κάτι μεγαλύτερο από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου όπως π.χ. ένα μικρό διαμέρισμα με τις υπηρεσίες όμως που μπορεί να απολαύσει στο ξενοδοχείο. Επίσης η έννοια του Bleisure travel τα ταξίδια που συνδυάζουν επαγγελματικούς λόγους και αναψυχή βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να παρατείνουν τη διαμονή τους για να απολαύσουν έναν προορισμό μετά τις ώρες εργασίας ή το Σαββατοκύριακο και ως εκ τούτου αναζητούν την άνεση που προσφέρουν τα διαμερίσματα με υπηρεσίες.

Τα brand δίνουν έμφαση σε έννοιες συνδιαβίωσης, στην ύπαρξη χώρων για κοινωνική συναναστροφή, προκειμένου να απευθυνθούν στους ψηφιακούς νομάδες που βλέπουν μια ελκυστική λύση στα διαμερίσματα με υπηρεσίες, έχοντας πρόσβαση σε περισσότερο χώρο, αίσθηση κοινότητας και ανέσεις όπως γυμναστήρια, κ.λ.π..

Οι αλυσίδες με… διαμερίσματα

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που και οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες επεκτείνονται στον τομέα. Η Marriott, με τα brand Marriott Executive Apartments and Residence Inns, η οποία έχει διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της από το 2019 και σήμερα διαθέτει 31 ακίνητα σε όλη την Ευρώπη.

Η Hilton με το brand Home2 Suites, και ένα χαρτοφυλάκιο 670 ξενοδοχείων, που θα ανοίξει την πρώτη μονάδα της στην Ευρώπη στο Δουβλίνο το 2025,

Η Intercontinental Hotels Group (IHG) με το brand Staybridge Suites έχει ένα πορτφόλιο από δέκα ακίνητα στην Ευρώπη και 324 παγκοσμίως αναμένεται να επεκταθεί στην Μάλαγα, τη Αμβέρσα τη Βουδαπέστη και το Μπέλφαστ.

H Accor με τα brand Adagio, Mövenpick Living, Novotel Living, και SLS Residences, αναμένεται να λειτουργήσει 2.300 μονάδες τα επόμενα 4 χρόνια,.

H ανάπτυξη του τομέα είναι σημαντική σύμφωνα με την HVS η οποία μεταξύ άλλων σημειώνει ότι πέρα από την ανάπτυξη των υφιστάμενων εμπορικών σημάτων, καταγράφει επίσης τη δημιουργία νέων εμπορικών σημάτων σε μεγαλύτερες πλατφόρμες λειτουργίας και μια σειρά ανεξάρτητων διεκδικητών, όπως το The July και το The Other House.

Η ανάλυσή της HVS για τις επιδόσεις περίπου 9.000 διαμερισμάτων με υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη αποκαλύπτει ότι η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2% μεταξύ 2022 και 2023 στο 78%, μαζί με αύξηση 13% στη μέση τιμή στα 162 ευρώ γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου εσόδου ανά δωμάτιο ( RevPAR) κατά 15% στα 126 ευρώ το 2023.

Πάνω από 12.600 δωμάτια

Εντυπωσιακή αναμένεται η συνέχεια καθώς περισσότερα από 12.600 δωμάτια αναμένεται να ανοίξουν μέσα στην επόμενη τετραετία, γεγονός που αντανακλά το υψηλό επίπεδο δραστηριότητας στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων στον κλάδο.

Από αυτά, το 33% των μονάδων (περίπου 4.100) πρόκειται να ανοίξουν το δεύτερο εξάμηνο του 2024, με το 45% να ανοίξει το 2025, το 12% το 2026 και το 10% το 2027. Το μέγεθος των προγραμματισμένων έργων κυμαίνεται από 7 έως 370 μονάδες, με μέσο όρο τις 98 μονάδες.

Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την HVS, κατέχουν τα πρωτεία, με το 27% και το 17% των μονάδων του συνολικού προγραμματισμού, αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι είναι η πόλη με τα περισσότερα επώνυμα serviced apartments, το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι η κορυφαία τοποθεσία ανάπτυξης με 27% του pipeline της χώρας, ακολουθούμενο από περίπου 16% στο Μπέλφαστ, 12% στη Γλασκώβη και 10% στο Κέιμπριτζ. Στη Γερμανία, η Φρανκφούρτη κατέχει την πρώτη θέση με περίπου 19% του αγωγού της χώρας, ακολουθούμενη από 12% στη Στουτγάρδη. Αυτές οι δύο πόλεις προηγούνται της πρωτεύουσας, του Βερολίνου, η οποία αναμένεται να υποδεχθεί μόνο το 9% περίπου του αγωγού της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα, η HVS «εντοπίζει» δυο εταιρείες με επενδυτικά σχέδια. Η limehome που σχεδιάζει να λειτουργήσει μέχρι το 2025, περί τις 15 μονάδες και η Zoia, που ετοιμάζει 83 μονάδες μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου.

Γενικότερα το ενδιαφέρον από τον τομέα συγκεντρώνει η νότια Ευρώπη, με κύριους στόχους την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει επίσης μια ελκυστική αγορά, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.