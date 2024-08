Διαδοχικά πλήγματα στις ρωσικές δυνάμεις φαίνεται πως προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις του τελευταίου διημέρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείου Στρατού που αναπαρήγαγε σχετικώς το Reuters, η πυραυλική επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, καθώς από τη μία βυθίστηκε το υποβρύχιο «Rostov on Don» που ήταν αγκυροβολημένο στη Σεβαστούπολη και από την άλλη καταστράφηκε το αντιαεροπορικό σύστημα πυραύλων S-400 με την ονομασία «Triumf», επίσης στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Κατά πληροφορίες, το «Rostov on Don» είχε μεταφερθεί στη Σεβαστούπολη προκειμένου να προφυλαχθεί από αντίστοιχες επιθέσεις, γιατί είχε γίνει στόχος κατά το πρόσφατο παρελθόν, αλλά όπως αποδείχθηκε το μέρος δεν ήταν το πλέον ασφαλές.

Οι Ουκρανοί πανηγύρισαν γι’ αυτές τους τις επιτυχημένες απόπειρες, καθώς επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι των αντιπάλων τους στο μέτωπο.

The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reported that Ukrainian forces successfully destroyed the Russian Black Sea Fleet submarine «Rostov-on-Don» and significantly damaged four «Triumph» air defense missile launchers. pic.twitter.com/ANLGevDtFG

— NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2024