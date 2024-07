Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με ατύχημα που είχε η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας στην Γροιλανδία.

Η 52χρονη βασίλισσα της Δανίας χαιρετούσε τους θαυμαστές της στην πρωτεύουσα της χώρας, όταν χτυπήθηκε από ένα ηλεκτρικό σκούτερ στο οποίο επέβαινε ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Στο βίντεο φαίνεται η Μαίρη να χάνει την ισορροπία της, να ταράζεται και άτομα γύρω της να σπεύδουν να την βοηθήσουν, αλλά και να ανακόπτουν την πορεία του σκούτερ.

Ο οδηγός του σκούτερ εμφανίστηκε πιο ταραγμένος από τη βασίλισσα μετά το περιστατικό, λέγοντας ότι «δεν ήξερε τι συνέβη».

Ο ηλικιωμένος σκόπευε να απλώσει το χέρι του προς τη βασίλισσα, ελπίζοντας ότι θα την χαιρετούσε, αλλά αντ’ αυτού πάτησε κατά λάθος το γκάζι, με αποτέλεσμα να την πατήσει.

Δείτε βίντεο από το ατύχημα:

⚠Queen #Mary of #Denmark was almost hit by a scooter during her visit to Greenland.

The monarch was run over by an elderly man driving through the crowd. pic.twitter.com/BnJ0XaG0HM

— News.Az (@news_az) July 25, 2024