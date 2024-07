Απίστευτο περιστατικό με φάλαινα που έπεσε πάνω σε σκάφος εκτοξεύοντας στον αέρα τους δύο ψαράδες κάνει τον γύρω του διαδικτύου.

Το συμβάν σημειώθηκε στο Νιου Χάμσαΐρ των ΗΠΑ.

Στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας φαίνεται η φάλαινα να βγαίνει από το νερό και να πέφτει με δύναμη πάνω στη βάρκα εκτοξεύοντας στον αέρα τους δύο άνδρες.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN

— Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024