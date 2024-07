Μετά από μια επιτυχημένη καλλιτεχνική περίοδο στην οποία έκανε αίσθηση η θεατρική εκδοχή του «Σαλό, 120 μέρες στα Σόδομα» από τον Άρη Μπινιάρη, η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανακοινώνει σήμερα το πολυπρισματικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα της περιόδου 2024/25.

Παρουσιάζονται λοιπόν παραγωγές όπερας, μουσικού θεάτρου, αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών που ενθουσίασαν κοινό και κριτικούς, μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, κουκλοθέατρο, συναυλίες, καθώς και δύο μοναδικά φεστιβάλ αφιερωμένα στην μπαρόκ μουσική και στα κρουστά όργανα. Την επιμέλεια του προγράμματος της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ έχει ο Αλέξανδρος Ευκλείδης.

Σημαντικοί δημιουργοί και ερμηνευτές από τους χώρους της όπερας, του μουσικού θεάτρου, του θεάτρου, της μουσικής και του κουκλοθέατρου στελεχώνουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις υψηλές αισθητικές αξιώσεις με την ευρεία στόχευση, κινητοποιώντας τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς καλλιτεχνικές δυνάμεις ώστε να υπηρετήσει το απροκατάληπτο και συμπεριληπτικό όραμα που χαρακτηρίζει εξαρχής το στίγμα της πιο ανήσυχης σύγχρονης μουσικοθεατρικής σκηνής της χώρας.

Ιδρυτικός Δωρητής της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ και διαχρονικός υποστηρικτής είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org].

Το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2024/25 περιλαμβάνει δύο σημαντικές διεθνείς συμπαραγωγές, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη στήριξη της νέας δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σε συμπαραγωγή με το Κέντρο Πειραματισμού του περίφημου Θεάτρου Κολόν του Μπουένος Άιρες, θα παρουσιαστεί η πανελλήνια πρεμιέρα της όπερας δωματίου Κασσάνδρα, σε λιμπρέτο του Ουρουγουανού δραματουργού Σέρχιο Μπλάνκο και μουσική του διακεκριμένου Αργεντινού συνθέτη Πάβλο Ορτίς. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ντιάνα Θεοχαρίδη και Αλέξανδρος Ευκλείδης, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερμηνεύει η διεμφυλική σοπράνο Μαρία Καστίγιο ντε Λίμα.

Επίσης, σε συμπαραγωγή με τη γαλλική ομάδα Anima Théâtre θα παρουσιαστεί, επίσης σε πανελλήνια πρεμιέρα, η παράσταση Mythos, μια συναρπαστική φαντασμαγορία γεμάτη εικόνες, μαριονέτες και μουσική από τον μετρ του είδους Γιώργο Καρακάντζα.

Νεοελληνική δημιουργία

Η διαχρονική και συστηματική σημασία που δίνει η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στην καλλιέργεια και ανάδειξη των σύγχρονων ελληνικών μουσικοθεατρικών έργων είναι γνωστή και άνευ προηγουμένου σε θεσμικό επίπεδο. Η φετινή «σοδειά» της νεοελληνικής δημιουργίας στην Εναλλακτική Σκηνή αντιπροσωπεύεται από τέσσερις παραγωγές:

–Τη φιλόδοξη παράσταση μουσικού θεάτρου Ματαρόα στον ορίζοντα, σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο και σε μουσική των Νίκου Κυπουργού και Θοδωρή Αμπαζή, που ζωντανεύει επί σκηνής την ιστορία του θρυλικού πλοίου «Ματαρόα», το οποίο μετέφερε Έλληνες διανοούμενους στη Γαλλία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Θοδωρή Αμπαζή και με έναν πολυάριθμο θίασο διακεκριμένων ηθοποιών. Το κείμενο υπογράφει η Έλσα Ανδριανού, με την Ελίτα Κουνάδη στην έρευνα και τη δραματουργική συνεργασία.

– Μια νέα παραγωγή σύγχρονης όπερας, το έργο Ο πεθαμένος και η Ανάσταση, βασισμένο στο ομώνυμο πεζογράφημα του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, που παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή μετά από ανάθεση στον διακεκριμένο συνθέτη Νικόλα Τζώρτζη, σε σκηνοθεσία της πολύπειρης Αναστασίας Κουμίδου.

– Την παράσταση μουσικού θεάτρου Madre Salonico σε κείμενο Λέοντα A. Ναρ και σκηνοθεσία Βίκτωρα Αρδίττη, που αποτελεί μια χειρονομία μνήμης γεμάτη σεφαραδίτικα τραγούδια στα λαντίνο, τη μητρική γλώσσα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, σε διασκευή Μάρθας Μαυροειδή.

– Τη νέα παραγωγή για παιδιά της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ για τη σεζόν 2024/25: το ευφάνταστο μιούζικαλ για όλη την οικογένεια Ιζαντόρα Ντακ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου και μουσική Κώστα Βόμβολου.

Η ιδιαίτερη ευαισθησία που χαρακτηρίζει την Εναλλακτική Σκηνή για το ελληνικό μουσικό θέατρο δεν εξαντλείται, ωστόσο, στη σύγχρονη δημιουργία, αλλά αγκαλιάζει και το ιστορικό ελληνικό μουσικοθεατρικό ρεπερτόριο, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις ρετρό, «νοσταλγικές» του όψεις, αλλά και τις εναργείς διεπαφές του με την ευαισθησία τού σήμερα.

Η θρυλική οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, έχοντας ήδη κλείσει έναν αιώνα ζωής, έρχεται να προκαλέσει ξανά το αθηναϊκό κοινό σε μια νέα, φιλόδοξη παραγωγή σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη και με ένα λαμπερό καστ λυρικών ερμηνευτών.

Τρεις αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών

Η παράσταση Ο αποτυχημένος, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου.

Ακόμα, η σύγχρονη όπερα The Fall of the House of Commons, εμπνευσμένη από το σκοτεινό σύμπαν του Έντγκαρ Άλλαν Πόε, παρουσιάζεται, μετά το επιτυχημένο της ανέβασμα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου, σύλληψη και δραματουργία Αλέκου Λούντζη, μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη.

Συναυλίες

Το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει επίσης ένα αφιέρωμα στο πολύπλευρο έργο του σπουδαίου συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη / Κώστα Γιαννίδη με αφορμή τα σαράντα χρόνια από τον θάνατό του μέσα από τέσσερα συναυλιακά προγράμματα που επιμελήθηκε ο Λάμπρος Λιάβας, ένα μουσικό πορτρέτο του πρωτοποριακού Αφροαμερικανού συνθέτη Τζούλιους Ήστμαν από το πιανιστικό ντούο P42 (Piano for two) των Μπεάτας Πίντσετιτς και Χρήστου Σακελλαρίδη και το ρεσιτάλ My Bloody Valentine της ταλαντούχας υψιφώνου Αφροδίτης Πατουλίδου, αφιερωμένο σε όλες τις μοναχικές ψυχές που κάθε χρόνο αναγκάζονται να υπομείνουν την ευθυμία της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

Επίσης, η βραβευμένη με Γκράμμυ και Έμμυ πιανίστρια Γκλόρια Τσενγκ και ο καταξιωμένος Ολλανδός πιανίστας Ραλφ βαν Ράατ παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία-αφιέρωμα στα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Πιερ Μπουλέζ.

Φεστιβάλ

Τέλος, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δύο μοναδικά φεστιβάλ που έχουν κερδίσει το μουσικόφιλο κοινό: Το Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Δήμου Γκουνταρούλη, ανανεώνει το ραντεβού του με το αθηναϊκό κοινό στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ και την ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός παρουσιάζοντας τέσσερις ξεχωριστές συναυλίες υπό τον τίτλο Η εποχή των πειραμάτων.

Το δεύτερο Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μαρίνου Τρανουδάκη, επιστρέφει το καλοκαίρι του 2025 για να παρασύρει το κοινό σε μια μεγάλη, πολύχρωμη και ξέφρενη γιορτή μέσα από μια σειρά από δράσεις που εκτείνονται από ξεχωριστά εργαστήρια και σεμινάρια έως μοναδικές συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ.

INFO H προπώληση των εισιτηρίων της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ για το πρώτο τετράμηνο της σεζόν 2024/25 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2024) θα ξεκινήσει στις 30 Ιουλίου 2024 από τα Ταμεία της ΕΛΣ και την ticketservices.gr