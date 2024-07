Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με το βουλευτή της Αριστεράς στη Γαλλία, Φρανσουά Πικεμάλ μέσα από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ο Πικεμάλ, όπως και πολλοί άλλοι βουλευτές συνάδελφοί του, αρνήθηκε να κάνει χειραψία με τον ακροδεξιό συνάδελφο του, τον νεοδιορισθέντα βουλευτή του Εθνικού Μετώπου Φλαβιέν Τερμέ.

Αυτός, όμως, δεν αρκέστηκε στο να ρίξει την ψήφο του και να προσπεράσει επιδεικτικά τον Τερμέ, όπως όλοι οι υπόλοιποι, αλλά όταν βρέθηκε μπροστά του, αντί να του δώσει το χέρι του, έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση από το παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί»!

O ακροδεξιός Τερμέ είναι το νεότερο μέλος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, μόλις 22 ετών.

I’d already seen the rock-paper-scissors moment but the longer video is even better imo. sheer disdain among the newly-elected Deputies in France’s Parliament for the far-right

pic.twitter.com/bLunjRI0Xo

— Sorcha Ní Nia (@Luiseach) July 21, 2024