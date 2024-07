Η ώρα για να πέσουν οι τίτλοι του τέλους σε μια μεγάλη καριέρα έφτασε. Ο Άντι Μάρεϊ με ανάρτηση που έκανε στα social media γνωστοποίησε ότι θα κρεμάσει την ρακέτα του μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Στα 37 του χρόνια ο Βρετανός τενίστας πέρασε πολλά, αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς και τώρα αποφάσισε ότι ήρθε η στιγμή για το φινάλε της καριέρας του. Σε μια διαδρομή κατά την οποία κατάφερε να κατακτήσει 49 τίτλους, ανάμεσα στους οποίους είναι τρία Grand Slam και δύο χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ήταν ο μόνος που μπορούσε να σταθεί απέναντι στους Big 3 στα χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας τους και για κάποιους ο Άντι Μάρεϊ μπορούσε να σταθεί δίπλα στους Φέντερερ, Τζόκοβιτς και Ναδάλ.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μάρεί:«Έφτασα στο Παρίσι για το τελευταίο μου τουρνουά τένις. Αγωνιζόμενος για την Μεγάλη Βρετανία έχουν υπάρξει μακράν οι πιο αξιομνημόνευτες εβδομάδες της καριέρας μου και είμαι πολύ περήφανος που το κάνω για μία τελευταία φορά».

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1

— Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024