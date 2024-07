Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία, το απόγευμα της Δευτέρας, με επίκεντρο το χωριό Μπαχτσελί της περιοχής Εζινέ του Τσανάκκαλε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δόνηση έγινε αισθητή σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λέσβο, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.8 occurred 13 km S of #Ezine (#Turkey) 3 min ago (local time 17:39:21). More info at:

— EMSC (@LastQuake) July 22, 2024