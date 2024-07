Με ένα εξώφυλλο που έχει κυρίαρχο το κόκκινο χρώμα, που προκαλεί έντονα συναισθήματα, επέλεξε το περιοδικό TIME να αποτυπώσει τις εξελίξεις στην αμερικανική πολιτική σκηνή, μετά την απόσυρση του 81χρονου προέδρου Τζο Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα.

Η Καμάλα έρχεται, ο Μπάιντεν φεύγει, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος στο εξώφυλλο, που όμως δεν έχει καμία λέξη παρά μόνο την Κάμαλα Χάρις στην άκρη του να μπαίνει στο πλάνο και την πλάτη του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει βγει τελείως από το κάδρο.

Read our new cover story on Joe Biden’s decision to withdraw from the 2024 presidential race: https://t.co/RoiflsQi2H

The cover at left was published on July 21; the one at right was published digitally June 28, the day after the first presidential debate. pic.twitter.com/hNFOhl1ZqR

— TIME (@TIME) July 21, 2024