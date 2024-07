Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως «αισθάνεται καλά», αφού διαγνώστηκε πως μολύνθηκε από τον νέο κορονοϊό και παρουσιάζει συμπτώματα της COVID-19 κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Νεβάδα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του, γεγονός που τον αναγκάζει να επιστρέψει στο οχυρό του, στην πολιτεία Ντέλαγουερ, και να τεθεί σε απομόνωση για κάποια 24ωρα.

«Αισθάνομαι καλά», είπε ο Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους, 81 ετών, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους καθώς επιβιβαζόταν στο «Air Force One», το προεδρικό αεροσκάφος, την ώρα που οι αμφιβολίες για τη σωματική και πνευματική υγεία του επιμένουν.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.

I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.

