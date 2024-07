Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο δράστης να παίρνει θέση βολής.

Στο βίντεο συγκεκριμένα φαίνεται ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρρουκς να ανεβαίνει με όπλο στη στέγη και να προσπαθεί να βρει το κατάλληλο σημείο. Πολίτες δε, που βλέπουν το γεγονός φωνάζουν «αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή».

Το νέο αυτό οπτικοακουστικό υλικό εγείρει ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας, τα οποία επέτρεψαν να συμβεί το περιστατικό.

BREAKING:

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024