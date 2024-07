Οι μέχρι τώρα πληροφορίες για τον 20χρονο βοηθό σε οίκο ευγηρίας που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης αποκαλύπτει πολύ λίγα για τους λόγους που θα μπορούσαν να τον ωθήσουν να κάνει κάτι τέτοιο ή για το πώς κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στο να σκοτώσει τον πρώην πρόεδρο.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για τον Τόμας Μάθιου Κρουκς, που έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων της τάξης, δείχνουν έναν νεαρό άνδρα που εργαζόταν ως ανειδίκευτος υπάλληλος κοντά στη γενέτειρά του στην Πενσιλβάνια. Αποφοίτησε από το λύκειο το 2022, έχοντας τη φήμη ενός έξυπνου, αλλά ήσυχου παιδιού.

Ο σύμβουλός του στο λύκειο τον σχολίασε ότι έδειχνε «σεβασμό» και ήταν πάντα ευγενικός.

Το FBI ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι το προφίλ του Κρουκς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιέχει απειλητική γλώσσα, ενώ δεν φαίνεται να έχει ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Πρόσθεσε ότι έδρασε μόνος του, αν και δεν έχει διαλευκανθεί ακόμη το κίνητρό του.

Αυτό που ξεχωρίζει τον Κρουκς από άλλους πρόσφατους δράστες μακελειών σε σχολεία, εμπορικά κέντρα κτλ είναι ότι για λίγα εκατοστά δεν κατάφερε να σκοτώσει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία.

Mobile phone footage captured the moment the gunman opened fire at the Trump rally in Pennsylvania.

The FBI has confirmed the shooting was an assassination attempt and the alleged gunman, 20-year-old Thomas Matthew Crooks, was killed. pic.twitter.com/Ldoyvku3aO

