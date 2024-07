Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε χθες ότι ξεκίνησε μια προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα σχετικά με καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας της αρχηγού του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση (RN), Μαρίν Λεπέν, στις προεδρικές εκλογές του 2022, που έχασε από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα, η έρευνα, η οποία ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου, βασίζεται σε περσινή έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τους Προεκλογικούς Λογαριασμούς και την Πολιτική Χρηματοδότηση (CNCCFP), η οποία ελέγχει τα εκλογικά έξοδα και τη χρηματοδότηση των υποψηφίων και θα εξετάσει καταγγελίες για υπεξαίρεση, πλαστογραφία και απάτη.

Η Εθνική Συσπείρωση μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε σχολιασμό της ανακοίνωσης, όμως σε παλαιότερες δηλώσεις η Λεπέν και το κόμμα της είχαν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι υπήρξε ποτέ κάποια παράνομη ενέργεια σε σχέση με τη χρηματοδότηση της εκστρατείας.

Σε άλλη περίπτωση, η Μαρίν Λεπέν μαζί με άλλους 27 συγκατηγορούμενους πρόκειται να δικαστεί αργότερα φέτος και για μια φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχηγός της RN και το κόμμα της αμφισβητούν την κατηγορία.

