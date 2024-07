Προειδοποιήσεις για καύσωνα έχουν εκδοθεί για περισσότερους από 160 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε περιοχές των ΗΠΑ εξαιτίας των θερμοκρασιών ρεκόρ που μαστίζουν τη χώρα. Εξαιτίας των θερμοκρασιών αυτών ήδη πολλοί άνθρωποι στα δυτικά της χώρας είναι νεκροί, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Λας Βέγκας της Νεβάδα καταγράφηκε την Κυριακή η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει παρατηρηθεί ποτέ, 48,9° Κελσίου.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) αναμένει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στα δυτικά όλη αυτή την εβδομάδα.

Και στο ανατολικό και το νότιο τμήμα των ΗΠΑ η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από το κανονικό ωστόσο οι περιοχές αυτές δεν πλήττονται από την ακραία ζέστη που μαστίζει τις δυτικές πολιτείες.

Hazardous heat looks to continue in much of the western U.S. through Saturday. The heat will then build into the north-central and southeast U.S. Sunday into early next week. https://t.co/VyWINDk3xP for more. https://t.co/MoqaR7c02R

— National Weather Service (@NWS) July 9, 2024