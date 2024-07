Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο θριαμβευτής του γκραν πρι της Formula 1 που έγινε στη Αγγλία. Ο 40χρονος πιλότος πέτυχε την πρώτη του νίκη μετά από 2,5 χρόνια, μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα στον οποίο έδειξε τη μεγάλη του κλάση, βροντοφωνάζοντας πως είναι ακόμα εδώ!

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Μαξ Φερστάπεν, που δεν λέει να κατέβει από το βάθρο, το οποίο συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις.

GET IN THERE!!!!

LEWIS HAMILTON WINS THE BRITISH GRAND PRIX!!!! 🏆

What a moment. Incredible! pic.twitter.com/ucamrUBTGq

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 7, 2024