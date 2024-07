Καρχαρίας επιτέθηκε σε λουόμενους στο South Padre Island του Τέξας κατά την διάρκεια των εορτασμών της 4ης Ιουλίου. Από την επίθεση του καρχαρία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Τμήμα Πάρκων και Άγριας Ζωής του Τέξας, ο καρχαρίας δάγκωσε δύο άτομα ενώ άλλα δύο τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να τον αποκρούσουν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ οι τοπικές Αρχές του South Padre Island έλαβαν την πρώτη κλήση γύρω στις 11 π.μ., αναφέροντας τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στο πόδι.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τις χαοτικές σκηνές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας πλήθη ανθρώπων να συγκεντρώνονται στην παραλία, παρακολουθώντας με ανησυχία τις κινήσεις του καρχαρία στο νερό.

Beach Horror On The 4th: Four shark attacks have now been reported at South Padre Island in Texas during Fourth of July celebrations! One woman had serious injuries to her leg as onlookers were seen dragging her to safety. Another female and two males were also attacked. #Shark pic.twitter.com/XlcEGO6Hng

— John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) July 5, 2024