Το «αντίο» που θα άξιζε στον Τόνι Κρος: Ανεξάρτητα από το ποια ομάδα υποστήριζες στη ματσάρα της Γερμανίας με την Ισπανία δεδομένα αν σου αρέσει το ποδόσφαιρο θα ήθελες να δεις λίγο Τόνι Κρος ακόμα. Ο Γερμανός έχει ανακοινώσει ότι θα κρεμάσει τα παπούτσια του στο Euro 2024, ήθελε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής αλλά δεν τα κατάφερε. Ακόμα όμως και σε αυτό το ματς ήταν συγκλονιστικός κάτι που μαρτυρούν οι 102 ενέργειες που έκανε με την μπάλα. Περισσότερες από κάθε άλλον στο γήπεδο. Θα μας λείψεις Τόνι Κρος.

Toni Kroos ends his career true to form, completing more passes (76) and touching the ball more often (102) than any other player on the pitch.

Farewell to a legend of the game 👋😢#EURO2024 #ESPGER pic.twitter.com/7DkNoqqLnd

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 5, 2024