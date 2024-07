Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία όπου εκκενώνεται το Παλάτι των Βερσαλλιών καθώς υπάρχουν αναφορές για επίθεση με μαχαίρι.

«Επιχείρηση σε εξέλιξη στο Château de Versailles. Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται στο χώρο. Αποφύγετε την περιοχή και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Μην μεταδίδετε ψευδείς πληροφορίες» αναφέρει στο X η διοίκηση του τουριστικού θερέτρου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με μαχαίρι.

🔴Une intervention est en cours au Château de Versailles. Les forces de sécurité sont sur place. Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. Ne relayez pas de fausses informations. pic.twitter.com/M06T36oIQr

BREAKING:

French security forces are storming the Versailles Palace near Paris.

Reports of a stabbing attack

🇫🇷 pic.twitter.com/n2mXmbe80i

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 4, 2024