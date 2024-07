Ο Κέβιν Κάμπελ, παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός της Άρσεναλ, απεβίωσε στις 15 Ιουνίου. Ως επίσημη αιτία θανάτου δόθηκε η πολυοργανική ανεπάρκεια εξαιτίας καρδιακής λοίμωξης.

Μετά από 20 ημέρες οι απορίες για το τι μεσολάβησε έχουν γιγαντωθεί και αναζητούνται απαντήσεις. Ο ιατροδικαστής Ζακ Γκόλεμπεκ εξέφρασε τις έντονες αμφιβολίες του για τη φροντίδα που το προσωπικό του νοσοκομείου παρείχε στον 54χρονο.

Ο Κάμπελ είχε εισαχθεί στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Μάντσεστερ στις 15 Μαΐου. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 ήταν καλά στην υγεία του, έκτοτε όμως χρειάστηκε πολλές φορές να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω διαφόρων επιπλοκών.

Κατά την τελευταία εισαγωγή του κατέληξε. Σύμφωνα με τον Γκόλομπεκ, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν εφαρμόστηκαν κατά γράμμα τα ιατρικά πρωτόκολλα που ισχύουν για ανάλογες περιπτώσεις. Εκκρεμούν καταθέσεις μαρτύρων, γιατρών και συγγενών, που θα συμπληρώσουν τον φάκελο και θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ο ιατροδικαστής στην έκθεσή του ανέφερε πως η ανάκριση θα συνεχιστεί προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές του θανάτου του Κάμπελ.

Ο Κάμπελ ήταν ο βασικός φορ της Άρσεναλ για τουλάχιστον μια τετραετία, συμπληρώνοντας τον θρυλικό Ίαν Ράιτ. Συνολικά παρέμεινε στο λονδρέζικο κλαμπ από το 1988 ως το 1995 και κατέκτησε πέντε τίτλους – τέσσερις εγχώριους κι έναν διεθνή (Κύπελλο Κυπελλούχων).

Ακολούθως έπαιξε σε Νότιγχαμ Φόρεστ, Τράμπζονσπορ, Έβερτον, Γουέστ Μπρομ και Κάρντιφ.

Κατά τη θητεία του στα «ζαχαρωτά» του Λίβερπουλ έγινε μέντορας του έφηβου Γουέιν Ρούνεϊ, όταν αυτός έκανε τα πρώτα βήματά του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Absolutely devastated to hear the news about Kev. Thinking of all his family and friends. Kev was a great team mate but more importantly a brilliant person who helped me a lot in my earlier years. 💙 pic.twitter.com/h0MEQvTP3L

— Wayne Rooney (@WayneRooney) June 15, 2024