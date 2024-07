Αναφορά στις εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία, με αφετηρία τις αυριανές εκλογές κάνει με ανάρτησή του στο Χ ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος είχε στον παρελθόν εργαστεί ως εκπαιδευόμενος στο Εργατικό Κόμμα.

Ο υποψήφιος αρχηγός του ΠαΣοΚ εύχεται καλή επιτυχία στο Εργατικό Κόμμα και όπως τονίζει με την ανάρτησή του χαρακτηριστικά, ανατρέχοντας στο 1987:

Back in 1987, we were giving an uneven fight against an all powerful incumbent, who left her mark on the global stage. Her name was Margaret Thatcher and Britain is still suffering from the tight grip of her political choices. As a trainee in Labour Party political machine, I saw…

