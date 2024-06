Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σήμερα κατά τη σύγκρουση αμαξοστοιχίας με λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στη νότια Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

«Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα και άλλοι πέντε χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια», δήλωσε η Πέτρα Κλιμεσόβα, εκπρόσωπος των σλοβακικών υπηρεσιών διάσωσης.

«Φοβάμαι ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αυτό το δυστύχημα θα αυξηθεί», πρόσθεσε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει επιβάτες δίπλα σε ένα μερικώς φλεγόμενο τρένο, ενώ πυκνός γκρίζος καπνός υψώνεται στον ουρανό.

RAW: Passengers were seen disembarking and carrying their luggage alongside a train partially in flames in Slovakia after it collided with a bus. Five people were killed; the death toll is expected to rise further, officials say. pic.twitter.com/aGVXydUXqv

— DW News (@dwnews) June 27, 2024