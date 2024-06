Ισχυρή δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:36 τα ξημερώματα στην Τουρκία. Ο σεισμός είχε επίκεντρο την επαρχία Μανίσα και υπολογίζεται ότι ήταν στα 15χλμ βορειοδυτικά της πόλης Σόμα.

Το εστιακό του βάθος ήταν 12 χιλιόμετρα και υπολογίζεται πως έγινε αισθητός σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων. Ανάμεσα στις περιοχές που οι κάτοικοι ένιωσαν τη σεισμική δόνηση ήταν και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Να αναφέρουμε ότι η περιοχή έχει πολλές μεγάλες σεισμικές δονήσεις στο παρελθόν.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 19 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) June 24, 2024