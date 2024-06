Το πάγωμα του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι απάντηση, αλλά συνταγή για επιθετικούς πολέμους στο μέλλον, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πρώτη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία που διεξάγεται στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ.

«Παγώνοντας τον πόλεμο σήμερα, με ξένα στρατεύματα να έχουν καταλάβει ουκρανικά εδάφη, δεν είναι απάντηση. Είναι μία συνταγή για τους επιθετικούς πολέμους στο μέλλον», τόνισε η ίδια στην ομιλία της.

«Αντίθετα χρειάζεται να υποστηρίξουμε μία συνολική, αναγκαία και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Μία ειρήνη που θα αποκαταστήσει την κυριαρχία της Ουκρανίας, αλλά και την εδαφική ακεραιότητά της».

Μία ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία θα απαιτήσει έναν δύσκολο συμβιβασμό δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ Μπίν Φάρχαν Αλ-Σαούντ δήλωσε από την πλευρά του ότι για τις ειρηνευτικές συνομιλίες οποιασδήποτε μορφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα είναι απαραίτητη η συμμετοχή της Ρωσίας και θα απαιτηθεί ένας «δύσκολος συμβιβασμός».

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής που διεξάγεται στην Ελβετία με στόχο τη εξεύρεση μιας πιθανής διόδου προς μία διαδικασία ειρήνευσης, ο υπουργός, τόνισε ότι η Σαουδική Αραβία είναι δεσμευμένη για να βοηθήσει προς την κατεύθυνση τερματισμού του πολέμου.

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό, η διεθνής κοινότητα να ενθαρρύνει οποιοδήποτε βήμα προς τη διεξαγωγή σοβαρών διαπραγματεύσεων που θα απαιτήσουν έναν δύσκολο συμβιβασμό, στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη που οδηγεί στην ειρήνη», δήλωσε ο Σαουδάραβας πρίγκιπας.

