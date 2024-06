Γεμάτα μουσική, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια και δραστηριότητες στη φύση, συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα καλοκαιρινά φεστιβάλ και σας τα παρουσιάζουμε για να ετοιμάσετε τις εξορμήσεις σας.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Φεστιβάλ Νάξου / 8 Ιουνίου – 6 Οκτωβρίου

Η έκθεση με τίτλο «Φώσφορος και Έσπερος – Διάλογος» των Λιθουανών καλλιτεχνών Diana Radavičiūtė και Saulius Valius διερευνά το φως και το σκοτάδι, την παρουσία και την απουσία, τη ρευστότητα και την ασφάλεια. Ο Πύργος Μπαζαίου, ένας χώρος άρρηκτα συνυφασμένος με τις δράσεις του Φεστιβάλ Νάξου, γίνεται τόπος σύγκλισης και φιλοσοφικής έρευνας για καλλιτέχνες και επισκέπτες. Δείτε, επίσης, τους Γιάννη Ζευγόλη στο βιολί και τον Αχιλλέα Περσίδης στο λαούτο, κιθάρα, σε μια βραδιά ορχηστρικών συνθέσεων (24/7), τον τραγουδοποιό Παντελή Θαλασσινό (30/7), ρεσιτάλ πιάνου από τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη (8-9/8), τον Νίκος Αντωνόπουλος σε παραδοσιακές μουσικές (24/8), Josep Tero – “Paul Valéry-Cavafy” σε ήχους της Μεσογείου (1/9), κ.ά.

naxosfestival.gr

Φεστιβάλ Χελμού / 21-24 Iουνίου 2024, Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, Αχαϊα

Στις πλαγιές του Εθνικού Πάρκου και Παγκοσμίου Γεωπάρκου UNESCO Χελμού Βουραϊκού σας περιμένουν τρεις μέρες γεμάτες υπαίθριες δραστηριότητες, όπως mountain bike, πεζοπορία, τοξοβολία, παιχνίδια προσανατολισμού, αλλά και διασκέδαση με ένα εξαιρετικό Line up. Μερικοί από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο φετινό Helmos Mountain Festival είναι οι Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Αλκίνοος Ιωαννίδη, Ιουλία Καραπατάκη, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης + Guests, κ.ά. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι.

festival.kalavritaski.gr

Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη / 21-24 Ιουνίου 2024, Βορειοανατολικό Αιγαίο (Έβρος)

Το 3ο Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη διοργανώνεται από τη θεατρική εταιρεία Πεδίο Τέχνης και τη γαλλική καλλιτεχνική κολλεκτίβα Strates και περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικές δράσεις για παιδιά, συζητήσεις και ομιλίες, κινηματογραφικές προβολές, μουσική, και δύο ευρωπαϊκά προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας (EFFEA residency program, TEATROSKOP residency program). Μεταξύ των δράσεων που θα παρουσιαστούν είναι: η παράσταση ακροβατικών πανιών «Έπεα πτερόεντα» και η συναυλία του Λάκη Παπαδόπουλου (21/6), Περιπατητική παράσταση / Είσοδος Ιαματικών Λουτρών, Θέρμα (23/6), Κινηματογραφικό εργαστήρι από τον Αντώνη Λαγαρία (24/6), κ.ά.

enafestivalstisamothraki.com

Το λάλον ύδωρ – Φεστιβάλ Δελφών /26 Ιουνίου – 12 Αυγούστου, Φωκίδα

Tα μουσικά δρώμενα του 6ου Λάλον Ύδωρ θα πραγματοποιηθούν υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή σε ειδικά επιλεγμένους χώρους στους Δελφούς, την Άμφισσα, την Ιτέα, το Γαλαξίδι, την Ερατεινή, το Λιδωρίκι και το Κροκύλειο. Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Αθηνών και μαέστρο τον Νίκο Μαλιάρα, σε ένα πρόγραμμα κλασικής μουσικής με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και Σκαλκώτα. Στη συνέχεια του φεστιβάλ, θα εμφανιστούν καλλιτέχνες, όπως η ερμηνεύτρια Σαβίνα Γιαννάτου με τον πιανίστα Σπύρο Μάνεση, η Ελένη Βιτάλη, ο Κώστας Μακεδόνας, κ.ά.

fb: delphifestival, delphifestival.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ

9o MuSifanto / 2-8 Ιουλίου 2024, Σίφνος

Ο σύνδεσμος «Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας» διοργανώνει το φεστιβάλ κλασικής μουσικής MuSifanto 2024 με θέμα «Νερά, Δέντρα, Περιβόλια». Το πρόγραμμά του φεστιβάλ περιλαμβάνει καθημερινές συναυλίες, σεμινάρια κλασικής κιθάρας, πιάνου, μαθητικής ορχήστρας, φωνητικής και παιδικής χορωδίας, μουσικό περίπατο. Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετέχουν είναι Σιφνιοί μουσικοί, το σύνολο Ex Silentio – που ειδικεύεται στη μουσική από τον Μεσαίωνα μέχρι το Μπαρό κ-, ο Μιχάλης Σουρβίνος, ο Πέτρος Μπούρας, και άλλοι. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

filoitounisiou.gr/musifanto

Evia Film Project / 2 – 6 Ιουλίου 2024, Βόρεια Eύβοια

Το 3ο Evia Film Project έρχεται με προβολές, masterclasses, δράσεις για επαγγελματίες, εργαστήρια για παιδιά και φοιτητές, καθώς και ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις στήνουν την πενθήμερη γιορτή του πράσινου σινεμά στη Βόρεια Εύβοια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιείται στην Αγία Άννα, την Αιδηψό και τη Λίμνη. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος, συνδετικός κρίκος των ταινιών και των δράσεων του Evia Film Project είναι το νερό: η θάλασσα, η βροχή, όλοι οι υδάτινοι πόροι και η απολύτως καθοριστική σχέση του ανθρώπου μαζί τους. Η δράση είναι πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση της Βόρειας Εύβοιας.

filmfestival.gr/el/festival-gr/evia-film-project-gr

MELITZAZZ 2024 -Νόστος/ 3-7 Ιουλίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Κλείνοντας φέτος τα 12 χρόνια του, το Melitzazz Λεωνιδίου ταξιδεύει και πάλι στο εξωτερικό, αναζητώντας και ανασύροντας μνήμες από την περιπλάνηση των Τσακώνων στον κόσμο. Εμπνευσμένοι και ανήσυχοι άνθρωποι που δημιούργησαν παροικίες, οικογένειες που διέπρεψαν στο εξωτερικό, αποτελούν τη φετινή έμπνευση. Για ακόμα μια χρονιά το παλιό συνομιλεί με το νέο: η ιστορία, η παράδοση, η αρχιτεκτονική, η τσακώνικη διάλεκτος, η υφαντική, ο τσακώνικος χορός και η γεύση, με τις σύγχρονες δράσεις. Θα πραγματοποιηθούν οκτώ συναυλίες με παλιές και νέες μουσικές, τρία εργαστήρια, δύο εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, μία ιστορική έκθεση, τέσσερις μόνιμες εκθέσεις, τρεις εκδηλώσεις λόγου και στρογγυλά τραπέζια, δύο κινηματογραφικές ταινίες, διάφορες γευστικές δοκιμές και εμπειρίες, γεύση και περιήγηση. Όλα διάσπαρτα απλωμένα στα σοκάκια και τις πλατείες, τα 200 ετών πυργόσπιτα και τα αρχοντικά του Λεωνιδίου.

melitzazz.gr

Φεστιβάλ Επιδαύρου / 5 & 6 Ιουλίου, Αργολίδα

Ο καταξιωμένος Ρώσος σκηνοθέτης Τιμοφέι Κουλιάμπ θα ανοίξει τα φετινά Επιδαύρια με την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, σε μια διεθνή παραγωγή του Φεστιβάλ. Η παράσταση είναι σχεδιασμένη ειδικά για το αργολικό θέατρο, η πολυαναμενόμενη παραγωγή ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του Φεστιβάλ και το πνεύμα της εξωστρέφειας που επιδιώκεται τα τελευταία χρόνια. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Στη διανομή οι ηθοποιοί Ανθή Ευστρατιάδου Ιφιγένεια, Μαρία Ναυπλιώτου Κλυταιμνήστρα, Νικόλας Παπαγιάννης Μενέλαος, Δημήτρης Παπανικολάου Πρεσβύτης, Θάνος Τοκάκης Αχιλλέας, Νίκος Ψαρράς Αγαμέμνων • Χορός Δημήτρης Γεωργιάδης, Χρήστος Διαμαντούδης, Μάριος Κρητικόπουλος, Βασίλης Μπούτσικος, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

aefestival.gr/schedule

Φεστιβάλ Φιλίππων / 7 Ιουλίου – 7 Σεπτεμβρίου 2024, Καβάλα

Το 67 Φεστιβάλ Φιλίππων, ένα από τα πιο ιστορικά φεστιβάλ της Ελλάδας, πραγματοποιεί δράσεις στην πόλη της Καβάλας, στο Φρούριο και στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί.

philippi-festival.gr, dipethekavalas.gr

Φεστιβάλ Ολύμπου / Ιουλίος-Αύγουστος, Πιερία

Το 53 Φεστιβάλ Ολύμπου θα φιλοξενήσει στο πρόγραμμά του θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παραδοσιακές μουσικές, εργαστήρια και άλλες δράσεις. Το αρχαίο θέατρο Δίον, που χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή, στα χρόνια του Φιλίππου Ε΄ (221 – 179 π.Χ., πρωταγωνιστεί στις εκδηλώσεις, ωστόσο το φεστιβάλ αναδεικνύει και άλλες σημαντικές τοποθεσίες, καθώς οι εκδηλώσεις του πραγματοποιούνται σε ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας χώρους, όπως το Κάστρο του Πλαταμώνα, το Αγιονέρι Δίου, το Βυζαντινό ναό της Παναγιάς Κονταριώτισσας, την αρχαία Λείβηθρα, το Ρωμαϊκό Ωδείο κ.ά. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται 14/6 και 17/6.

festivalolympou.gr

Sani Festival / 3 Ιουλίου – 10 Αυγούστου

Το διεθνές Sani Festival, που διοργανώνεται μέσα στις εγκαταστάσεις του Sani Resort, υπόσχεται μοναδικές μουσικές βραδιές στον Λόφο της Σάνης, με ένα line-up που περιλαμβάνει ονόματα-θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως Plácido Domingo, Madeleine Peyroux, Tom Jones, Gipsy Kings, αλλά και ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Μίμη Πλέσσα. Το φεστιβάλ προβάλλει όλα τα μουσικά είδη – τζαζ, ποπ, φολκ, έντεχνο λαϊκό, κ.ά. – φιλοξενώντας καταξιωμένους καλλιτέχνες και δημιουργούς.

sani-resort.com/gr

12

Anafi International Film Festival / 12-16 Ιουλίου 2024, Ανάφη

Το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης είναι μια προσπάθεια σύνδεσης του κόσμου του κινηματογράφου με την πολιτιστική κληρονομιά της Ανάφης. Μέσα από τις προβολές και τις παράλληλες δράσεις (όπως π.χ. εργαστήρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες) επιχειρείται η ένωση και η αλληλεπίδραση μεταξύ τέχνης και τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι να αναδειχθούν ιστορίες και να αναβιώσουν παραδόσεις που θα δημιουργήσουν συνδέσεις με το σήμερα, τις τέχνες, τη γαστρονομία, κ.ά.

anafifilmfestival.com

Μουσικό Φεστιβάλ Δάσους Αρβανίτσας / 12-14 Ιουλίου, Βοιωτία

Για 11η χρονιά το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ επιστρέφει με ένα τριήμερο γεμάτο μουσική στο Κυριάκι, στο πανέμορφο οροπέδιο του Ελικώνα. Φετινοί καλεσμένοι, μεταξύ άλλων, οι Γιάννης Αγγέλακας + 100oC, Παύλος Παυλίδης, Σωκράτης & Ιουλία, Λεωνίδας Μπαλάφας, κ.ά.

Fb: Φεστιβάλ-Δάσους-Αρβανίτσας, Πκηροφορίες στο τηλ. 690-9192890

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας / 12-21 Ιουλίου 2024, Μεσσηνία

Το επετειακό 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι αφιερωμένο στους Καλλιτέχνες του Χορού και θα φιλοξενήσει συνολικά 19 παραγωγές. Δύο από τις πιο πολυαναμενόμενες είναι η χορευτική παραγωγή Hip Hop Until We Sleep του πιο επιδραστικού καλλιτέχνη στο σύγχρονο χορό, Βotis Seva, και η τελευταία παρουσίαση – όπως ανακοίνωσε – του θρυλικού, πολύπλευρου καλλιτέχνη Josef Nadj με το έργο Full Moon. Το πρόγραμμα θα ανοίξουν δύο έργα, το Midnight Raga του σπουδαίου Γερμανού χορογράφου Marco Goecke (Μάρκο Γκόοκ) και το I’m afraid to forget your smile των Ολλανδών αδερφών Imre & Marne van Opstal με το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης (Hessisches Staatsballett).

kalamatadancefestival.gr/

Plastiras Lake Festival / 12-14 Ιουλίου, βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου Λίμνη Πλαστήρα

Με ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις στη φύση να πλαισιώνουν το μουσικό μέρος (ιππασία, γιόγκα, πεζοπορία, υδροποδήλατα, κ.ά.) κάνει έναρξη το 1ο Plastira Lake Festival, που θα φιλοξενήσει στη σκηνή του γνωστούς καλλιτέχνες, όπως οι Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, ο Εισβολέας, οι Γκιντίκι, Καντινέλι, Villagers of Iannina City

instagram.com/plastiraslakefestival/ Πληροφορίες στο τηλ. 694-6993594

Φεστιβάλ Πόζαρ / 19-20-21 Ιουλίου 2024, Πέλλα

Το 12ο Φεστιβάλ Πόζαρ στην Αριδαία της Κεντρικής Μακεδονίας ετοιμάζεται να υποδεχτεί για ακόμα μια χρονιά του καλλιτέχνες που βρεθούν στα stages για θα τραγουδήσουν και να ξεσηκώσουν το κοινό. Όπως πάντα, μπορείτε να νοικιάσετε σκηνή για διανυκτέρευση ή να μετακινηθείτε από/προς Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Σκύδρα, Έδεσσα, καθώς θα υπάρχουν επιπλέον δρομολόγια και μετά τη λήξη των συναυλιών. Μερικοί από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι: Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Αγγελάκας, Γιάννης Χαρούλης, Εισβολέας, Σωκράτης Μάλαμας, Πάνος Βλάχος, Νίκος Πορτοκάλογου, Μίλτος Πασχαλίδης, κ.ά.

instagram.com/festivalpozar

Chania Rock Festival – 26-27-28 Ιουλίου 2024, Χανιά

To Chania Rock Festival θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο της Ανατολικής τάφρου, συνδυάζοντας ήχους από γνωστά ονόματα της διεθνούς και ελληνικής ροκ σκηνής. Ανάμεσά τους θα δούμε να ανεβαίνουν στη σκηνή οι Blind Guardian (Ger), Exodus (USA), Magic de Spell (Gre), Khirki (Gre), Εναλλασσόμενη Τάση (Gre), κ.ά.)

chaniarockfestival.gr

Saristra / 26-28 Ιουλίου 2024, Σάμη Κεφαλονιάς

Το εναλλακτικό φεστιβάλ στο χωριό Παλιά Βλαχάτα της Κεφαλονιάς επιστρέφει με ένα ενδιαφέρον line up. Συγκεκριμένα, φέτος θα εμφανιστούν οι AMKA, οι Ape Man Ape με jazz, folk, indie ήχους, ο Degear 00001 που συνδυάζει πειραματική pop με hip-hop, indietronica, οι Echo Canyon, Rcrender, Turbo Teeth, Kostadis (Άβολη Γραμμή). ΘΑ πραγματοποιηθούν επίσης εικαστικές δράσεις, προβολές ταινιών, εργαστήρια, συζητήσεις, yoga, κ.ά.

saristrafestival.gr

Φεστιβάλ Άνδρου / 28 Ιουλίου-25 Αυγούστου 2024, Κυκλάδες

Το επετειακό 10° Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου ετοιμάζει ένα πρόγραμμα με πλούσιες εκδηλώσεις για να γιορτάσει τα δέκα χρόνια του θεσμού. Περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κορυφαίων μουσικών και τραγουδιστών, παράσταση για παιδιά, κινηματογραφικές βραδιές υπό την επιμέλεια του Παντελή Βούλγαρη, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου και κλείνει με ένα ξεχωριστό μουσικό πάρτι. Μεταξύ άλλων, συμμετέχουν οι Encardia (6/8), Δήμητρα Γαλάνη και Παυλίνα Βουλγαράκη (11/8), Nalyssa Green + The Boy Dj sets (πάρτι 25/8). Επίσης, οι θεατρικές παραστάσεις «Ικέτιδες» (7/8), «Μια άλλη Θήβα», (17/8), Όρνιθεας» (23/8)

festivalandros.gr

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Phaex Festival / 1-4 Aυγούστου 2024, Κέρκυρα

Το PHAEX festival, το ελληνικό φεστιβάλ που συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας με σύγχρονα μουσικά ακούσματα παρουσιάζει διεθνείς superstar DJs, αλλά και νέες προτάσεις με ήχους του μέλλοντος, από Avan – Garde house μέχρι techno trance kai hard techno. Τα stage στήνονται σε μαγευτικές τοποθεσίες και το PHAEX σάς προσκαλεί να χορέψετε, να διασκεδάσετε αλλά και να ανακαλύψετε το μαγευτικό νησί των Φαιάκων.

Το Phase 1 Line Up / A – Z φιλοξενεί τους: ADIEL, ate, Bleur & MB1, Cirkle, Chris Liebing, Dj Gigola, Cameron Jack, Deborah De Luca, Fro, Jonn, KAS:ST, Lex, The Man with the Speaker, Mironas, Miss Monique, Nick Jojo, Salin, The Dreamer, Petros Odin, Traumer.

phaex.gr

44o River Party / 2-4 Αυγούστου, Καστοριά

Το River Party στο Νεστόριο συνδυάζει τις εναλλακτικές διακοπές με ένα τριήμερο γεμάτο μουσική και διασκέδαση δίπλα στο ποτάμι. Φυσιολάτρες και μουσικόφιλοι συναντιούνται, κατασκηνώνουν σε έναν χώρο μοναδικής ομορφιάς και απολαμβάνουν αγαπημένες μουσικές και όχι μόνο, καθώς το πρόγραμμα εμπλουτίζεται και με άλλες δραστηριότητες, όπως Tai Chi, yoga, Zumba, κτλ. Το φετινό line up εμφανίζονται οι Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Πάνος Μουζουράκης, Goin’ Through, Μαρίνα Σάττι, Σωκράτης Μάλαμας, κ.ά.

riverparty.net

Samos Young Artist Festival / 7-13 Αυγούστου, Σάμος

Έπειτα από 14 χρόνια το φεστιβάλ αποτελεί πλέον θεσμό και σημείο συνάντησης Ελλήνων με διεθνείς καλλιτέχνες, ανερχόμενους και καταξιωμένους. Το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών φιλοξενείται στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγόρειου, όπου θα γίνει και η έναρξη με την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του κομματιού που έγραψε ειδικά για την πρεμιέρα ο Έιντριεν Γουόνγκ, του Ινστιτούτου Curtis. Επίσημος προσκεκλημένος της φετινής διοργάνωσης, ο σπουδαίος Έλληνας βιολιστή Λεωνίδας Καβάκος.

chwarzfoundation.com

Anilio Park Festival / 9-11 Aυγούστου, Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου-Μετσόβου, Ήπειρος

Το χιονοδρομικό κέντρο επιχειρεί φέτος τον Αύγουστο, για πρώτη φορά, να συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κατασκηνωτικές και μουσικές εμπειρίες του καλοκαιριού. Σε υψόμετρο 1.650 μ. οι καλλιτέχνες αλλά και το επισκέπτες που θα ανηφορίσουν τη ράχη της Πίνδου για να παραβρεθούν, θα μοιραστούν ξεχωριστές στιγμές διασκέδασης και δραστηριοτήτων. Πάρτε τη σκηνή σας και ετοιμαστείτε για τρεις βραδιές με μουσικές από τους Πυξ Λαξ, Πάνο Βλάχο, Γιάννη Χαρούλη, Παύλο Παυλίδη, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννη Αγγελάκα + 100οC, κ.ά.

aniliopark.gr/to-1o-anilio-park-festival-einai-gegonos/

Φεστιβάλ Βωβούσα / 13 Ιουλίου-10 Αυγούστου 2024, Ήπειρος

Το Φεστιβάλ Βωβούσας συμπληρώνει 10 χρόνια και συνεχίζει να μας εκπλήσσει με εκδηλώσεις, εργαστήρια (χαρακτικής, βοτανοθεαραπείας, κινηματογραφικό, θεατρικό, παραδοσιακής κουζίνας τ ου Ανατολικού Ζαγορίου, κ.ά.), πεζοπορικές διαδρομές και πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες δράσεις για όσους «πάρουν τα βουνά» και ζήσουν την εμπειρία αυτού του ιδιαίτερου φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται στην ύπαιθρο της Ηπείρου. Φέτος ξεχωρίζουν, η συνεργασία με την ORILA records, το αφιέρωμα στη σκηνοθέτιδα Εύα Στεφανή και η έκθεση φωτογραφίας Caryatis του Γιώργου Τατάκη. Σταθερή παραμένει η Παρέα του δάσους με εργαστήρια για τα μικρά παιδιά.

vovousafestival.gr

Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου / 9-19 Αυγούστου 2024, Μυτιλήνη

Το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου συμπληρώνει 10 χρόνια και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία με θέμα τη «Φιλία» και καλεσμένους μουσικούς από ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, η κορυφαία σολίστ Antje Weithaas, ο Sebastian Manz, ο Simon Bode, ένας από τους πιο περιζήτητους λυρικούς τενόρους της γενιάς του, o κιθαρίστας Petrit Ceku, κ.ά. Ιδιαίτερη στιγμή αποτελεί η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Περί έρωτος και φιλίας», του συνθέτη Λουκά Θάνου, που γράφτηκε ειδικά για το φεστιβάλ.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η ημερίδα με θέμα: «Μπορεί το αριστοτελικό ιδεώδες περί της φιλίας να υπάρξει πέραν του υποκειμένου;», με τη συμμετοχή του Σταμάτιου M. Κριμιζή, ακαδημαϊκού, αστροφυσικού, Πρόεδρου της Ακαδημίας Αθηνών, της Παρασκευής Κεφαλά, καθηγήτριας διεθνών σχέσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, και του Anthony Bossis, κλινικού ψυχολόγου, καθηγητή ψυχιατρικής στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Συντονίζει η Χλόη Μπάλλα, καθηγήτρια αρχαίας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το φεστιβάλ πλαισιώνουν συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα του νησιού, όπως το Αρχείο Υδραγωγείο της Μόριας, το Οθωμανικό Κάστρο του Σιγρίου, οι αποθήκες Σαπλιτζά στη Μυτιλήνη.

molyvosfestival.com

Μουσικό Χωριό Άγιος Λαυρέντιος / 18-24/8, 25-31/8, 02-08/9/2024, Μαγνησία

Το 18η χρονιά το Μουσικό Χωριό καλωσορίζει μουσικούς, σπουδαστές, καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών σε ένα τοπίο μοναδικής φυσικής και αρχιτεκτονικής ομορφιάς. Μέσα σε τρεις κύκλους εκτείνονται δράσεις που παντρεύουν την τέχνη με την τεχνολογία, το θέατρο, το λόγο, τον λαϊκό πολιτισμό και τη μουσική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει από σεμινάριο για τη Φόρμα του Αμανέ (μέσα από ηχογραφήσεις ρεμπέτικων) μέχρι Τεχνικές και Εφαρμογές για μουσικούς και περφόρμερ και Εργαστήρια Ελεύθερου Φωνητικού Αυτοσχεδιασμού και Χοροθεραπείας, κ.ά.

music-village.gr

Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα / 23 – 24 – 25 Αυγούστου 2024, Πάρος

Το 14ο Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα, το οποίο πραγματεύεται πρακτικές και παραδόσεις του παρελθόντος, έχει τίτλο «Στοιχεία Αχάλαστα». Το φετινό πρόγραμμα της Μάρπησσας, του οικισμού στη νοτιοανατολική πλευρά της Πάρου που αποτελεί έδρα του θεσμού, εκτός από εργαστήρια, μουσικές δράσεις και περιηγήσεις, περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια Νεότερης Κεραμικής, ομιλίες για την πολιτιστική κληρονομιά, κ.ά.

stimarpissa.gr

Beyond Borders International Festival 25 Aυγούστου – Σεπτεμβρίου 2024 / Καστελόριζο

Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ με δημιουργούς και κοινό από ολόκληρο τον κόσμο μας προσκαλεί να σκεφτούμε πάνω στο θέμα και την έννοια του «δύο φορές ένας ξένος»: Με αφορμή την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έναν αιώνα πριν και τον μαζικό αποκλεισμό των ανθρώπων και από τις δύο πλευρές των συνόρων, το Φεστιβάλ στρέφει το βλέμμα του πέρα από αυτούς που έφυγαν στους ανθρώπους που έμειναν πίσω. Προβάλλει προσωπικές ιστορίες που δεν μπορούσαν, ή δεν ήθελαν, να αφομοιωθούν από κυρίαρχες ιδεολογίες και αντιλήψεις και αναγκάστηκαν σε μια αδιάκοπη αναζήτηση για αποδοχή και συμφιλίωση. Εκτός από τις προβολές, στο πλαίσιο του φεστιβάλ διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, πολιτιστικές δράσεις, συζητήσεις, κ.λπ.

beyondborders.gr/

Ziria Music Festival / 29-31 Αυγούστου

Το μουσικό δεύτερο μέρος του φεστιβάλ, το Ziria Music Festival προτείνει ένα εκρηκτικό line –up που θα μας κάνει να πάρουμε τα βουνά. Ετοιμαστείτε για τους Anser, Billie Kark, ο τραμπέτης (τραπ με ρεμπέτικο) Νέγρος του Μοριά, το Παιδί Τραύμα, οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC και οι ΚωΓιαΜαν, και άλλους καλλιτέχνες.

ziriafestival.gr/ziria-on-ziria/

Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου / 30-31 Αυγούστου, Θεσσαλία

Το 12ο Festival Vrisis Tirnavou προσκαλεί τους φίλους της μουσικής να ζήσουν μια ακόμα ξεχωριστή διοργάνωση. Ένα τριήμερο ραντεβού γεμάτο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα από αγαπημένους καλλιτέχνες της electro punk, χορευτικής, hip hop και ροκ μουσικής (Εθισμός, Βήτα Πεις, Paka Paka, Αγγελάκας, κ.ά.). Κάτω από τα δέντρα της Βρύσης, όλος ο κόσμο γίνεται μια παρέα.

fb: festivalvrisis

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Animasyros / 23-29 Σεπτεμβρίου 2024

To ετήσιο International Animation Festival, που φέτος βάζει την Αφρική στο επίκεντρο των δημιουργών, αναδεικνύει τις σύγχρονες τάσεις του διεθνούς animation. Επίσης, φέτος, επιστρέφουν, έπειτα από έξι χρόνια απουσίας, τα Emile Awards. Τα ευρωπαϊκά βραβεία κινουμένων σχεδίων, που επιβραβεύουν το ταλέντο και τη δουλειά επαγγελματιών, οι οποίοι προβάλλουν τις ταινίες τους, από περισσότερες από 30 χώρες.

animasyros.gr