Για το 80%του πλανήτη, η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου είναι πάντα η ημέρα του Πατέρα. Για μένα κάθε μέρα είναι η μέρα του Πατέρα και φυσικά της Μητέρας. Ιδού λοιπόν τώρα μερικές ιδέες για δώρα στο Πατέρα δηλαδή και στο εαυτό σας.

Kamado bbq ψησταριά εξωτερικού χώρου. πανέμορφο πρωτότυπο design, ποιότητα κατασκευής και λεπτομέρεια στο φινίρισμα. Το made in Japan τα λέει όλα. Ατέλειωτες επιλογές σε χρήση και είδους ψησίματος, πίτσα, φαΐ στη γάστρα, κοντοσούβλι and more. Αμέτρητα αξεσουάρ σου προσφέρονται μαζί και τα μοναδικά Bichotan «άκαπνα & άοσμα» κάρβουνα, η υψηλότερη ποιότητα κάρβουνου στο κόσμο..Τα μεγέθη είναι 5 βασικά, από MINI έως ΧΧL.Οι τιμές ξεκινάνε από 600 €

Καταθέτω και εγώ με την γνώση και εμπειρία μου στη ποιοτική κατασκευή των δερμάτινων ότι ακόμη σήμερα δεν υπάρχει κάνεις στο πλανήτη που μπορεί να συγκριθεί με τα αμιγώς χειροποίητα δερμάτινα του Thedi. Επέλεξα ένα κομμάτι από την συλλογή του με δέρματα και παλιά αυθεντικά στρατιωτικά πανιά. Μπείτε στο site και λαλήσετε…Τιμές από 1000 €

Η ιστορία του νέου Έλληνα σχεδιαστή είναι εντυπωσιακή και περισσότερο εντυπωσιακή η διεθνής του συλλογή γυαλιών ηλίου John Pan eyewear. Επέλεξα το Cairo Silver με ανοξείδωτο σκελετό και καθρέπτη polarized φακούς. Το δοκίμασα, άψογο φινίρισμα και εφαρμογή. 190 €

Οι On/Off road μοτοσυκλέτες στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη πλέον είναι ποιο δημοφιλείς και περιζήτητες και πλέον προσφερεται μια μεγάλη γκάμα για να διαλέξεις και να πάρεις τα βουνά και τα νησιά. Χαρακτηριστικό και αγαπημένο αξεσουάρ, τα προβόλια και προβολάκια. Συνιστώ τα Denali για ποιότητα και τη ευρεία γκάμα της που καλύπτει μέχρι και μεγάλες Touring και Street μοτοσυκλέτες. Ο σωστός και πλούσιος φωτισμός είναι ασφάλεια, αρκεί να είναι σωστά ρυθμισμένα και να μη τυφλώνουμε τους άλλους! Από 150 €

Αδιαμφισβήτητα ένα από τα ποιο κλασικά δημοφιλή και ποιοτικά πολυεργαλεία της Leatherman. H ολόμαυρη έκδοση με το καιρό παίρνει μια ιδιαίτερη πατίνα που το καθιστά το αγαπημένο σου χρηστικό αξεσουάρ. Έρχεται με μια στρατιωτικού τύπου θήκη και σε μια πολύ καλή τιμή για αυτό που προσφέρει. 129€.

Δεν χρειάζονται λόγια πολλά για το συγκεκριμένο εργαλείο γραφής, σχεδιασμένο από το Studio Pininfarina. Συνδυασμός από ξύλο καρυδιάς και βαθύ μπλε ματ ανοδειωμένο αλουμίνιο με μια γωνιασμένη καρυδένια επιτραπέζια βάση. 119 €.

All time classic δερμάτινα δίχρωμα γάντια οδήγησης από την Cafe. Και να μην οδηγείς τα παίρνεις και τα χαρίζεις στο φίλο σου πατέρα συν γιορταζόμενο και να ‘σαι σίγουρος ότι θα εκτιμηθεί δεόντως. 135 €.

Casio G-SHOCK GM-2100CB-3AER

Συστάσεις για τη σειρά G-SHOCK της Casio δεν χρειάζονται. Επέλεξα το συγκεκριμένο γιατί είναι από τα νέα, ποιο απέριττα λιτά και κομψά μοντέλα της σειράς ένα all around G-SHOCK 316 €.

Το ηλεκτρικό τύπου βέσπα μηχανάκι είναι πράγματί μια πολύ έξυπνη επιλογή. Και επώνυμη η εταιρία με προϊστορία στην δίτροχη ηλεκτρική μετακίνηση στη πόλη, αλλά και πολύ καλή τιμή για όλο το πακέτο που προσφέρει, με μόνο 1290 € και σε 5 χρωματικούς συνδυασμούς. Στο site όλες οι πληροφορίες.

Ένα πραγματικά πολύ χρηστικό σετ φακού. Έχουμε ένα βασικό φακό όπου προσαρμόζονται 4 διαφορετικές κεφάλες φωτισμού για διαφορετικές χρήσεις.. Εντυπωσιακή η ποιότητα της Led Lenser και σε μια επίσης εντυπωσιακή τιμή! 129 € για όλο το σετ! Θα το βρείτε στο e- shop της Voyager.