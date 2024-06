«Ποτέ δεν ήμουν κουλ και δεν με ενδιαφέρει να είμαι κουλ. Πολύς χρόνος χαμένος και πολύ τζελ στα μαλλιά». Ο Κρις Μάρτιν των Coldplay δικαιωματικά μπαίνει στη λίστα με τους πιο ωραίους τύπους.

Λίγες ώρες πριν το συγκρότημα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για την πρώτη από τις δύο sold out συναυλίες του, γνωρίζουμε λίγο καλύτερα τον Κρις Μάρτιν.

Σε μια συνέντευξη του 2002, ο Κρις Μάρτιν ρωτήθηκε αν πιστεύει στον εαυτό του. «Είχα μια διαφωνία με έναν φίλο. Αυτό θα ακουστεί πολύ αλαζονικό, αλλά προσπαθούσα να πω ότι ήμουν πραγματικά ευτυχισμένος. Είπα ότι δεν θέλω να αλλάξω θέση με κανέναν άνθρωπο στην ιστορία, ποτέ. Το εννοώ αυτό. Μου αρέσει να είμαι εγώ», είχε απαντήσει ο Κρις Μάρτιν.

Κρις Μάρτιν: Η πρώτη μπάντα και οι Σπουδές Αρχαίου Κόσμου

Γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1977 στο Έξετερ του Ντέβον της Αγγλίας. Είναι το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν λογιστής και η μητέρα του δασκάλα. Ο παππούς του, Τζον Μπέσλεϊ Μάρτιν, ήταν δήμαρχος του Έξετερ το 1968. Δική του ήταν και η οικογενειακή επιχείρηση με τροχόσπιτα, την οποία πούλησαν το 1999 έναντι 250.000 λιρών.

Ο Κρις Μάρτιν, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του, κατάλαβε ότι ο κόσμος της μουσικής τον γοήτευε. Δημιούργησε το πρώτο του συγκρότημα, τους Rocking Honkies, ενώ φοιτούσε στο προπαρασκευαστικό Exeter Cathedral School.

Υπήρξε πρόεδρος μιας λέσχης θαυμαστών του Sting και συμμετείχε σε σχολικές μπάντες που έπαιζαν ποπ τύπου Pet Shop Boys και πιάνο τύπου honky-tonk του Billy Joel.

Αφού συνέχισε τις σπουδές του σε ένα άλλο ανεξάρτητο σχολείο, ο Κρις Μάρτιν φοίτησε στο University College του Λονδίνου, από όπου αποφοίτησε με πτυχίο στις Σπουδές Αρχαίου Κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας προσανατολισμού του κολεγίου το 1996, γνώρισε τον κιθαρίστα Jonathan «Jonny» Buckland και οι δυο τους αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα, με το όνομα Pectoralz.

Μέχρι το 1997, το συγκρότημα (που είχε μετονομαστεί σε Starfish μέχρι τότε) είχε προσλάβει τον Guy Berryman στο μπάσο και τον Will Champion στα τύμπανα. Ο Κρις Μάρτιν είχε πάντα τον τελευταίο λόγο, μια φορά μάλιστα προσπάθησε -και απέτυχε- να απολύσει τον Champion.

Η μεγάλη επιτυχία

Με τον Κρις Μάρτιν ως τραγουδιστή, κιθαρίστα και πιανίστα, το ντεμπούτο άλμπουμ των Coldplay, Parachutes, κατέκτησε την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και κέρδισε βραβείο Grammy. Το άλμπουμ τελικά έγινε επτά φορές πλατινένιο.

Το 2005, είπε ότι «ο στόχος των Coldplay είναι να πάρουμε τη σκυτάλη από τους U2. Δεν εννοώ “να αναλάβουμε” με την εμπορική ή καριερίστικη έννοια, αλλά να γράψουμε τραγούδια που συγκινούν τους ανθρώπους με μεγάλο τρόπο».

Το αγαπημένο του τραγούδι είναι το “Glass of Water”, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο “Prospekt’s March” του 2008 και γράφτηκε από όλα τα μέλη του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το τέταρτο άλμπουμ “Viva la Vida or Death and All His Friends”.

Οι Coldplay κυκλοφόρησαν το διπλό άλμπουμ “Everyday Life” τον Νοέμβριο του 2019. Ήταν τότε που ο Κρις Μάρτιν δήλωσε ότι το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει μόνο λίγες συναυλίες, λόγω ανησυχιών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας μεγάλης περιοδείας.

Ο ακτιβιστής Κρις Μάρτιν

Ο Κρις Μάρτιν, πέρα από τη μουσική, έχει μία ισχυρή κοινωνική ατζέντα, με την προστασία του περιβάλλοντος να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητές του.

Διεξήγαγε εκστρατεία για το δίκαιο εμπόριο στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία και συνέβαλε στο Band Aid 20 για την ενίσχυση των Σουδανών προσφύγων στο Νταρφούρ.

Και τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος συγκαταλέγονται μεταξύ των πλουσιότερων μουσικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιλέγουν να συνεισφέρουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, θέλοντας μέσα από τις πράξεις τους να ευαισθητοποιήσουν για έναν δικαιότερο κόσμο. Το 15% των εσόδων της μπάντας πηγαίνει σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ο Κρις Μάρτιν δεν πίνει, δεν καπνίζει και είναι χορτοφάγος εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Δεν χάνει ευκαιρία να προτρέπει όσους ακολουθούν και αγαπούν τους Coldplay να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, όταν παρευρίσκονται στις συναυλίες τους.

Σε ανακοίνωσή τους το 2023, οι Coldplay γνωστοποίησαν ότι κατά τη διάρκεια της περιοδείας “Music of the Spheres World Tour” μειώθηκαν κατά 47% οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αλλαγές στις συναυλίες, τη μεταφορά του εξοπλισμού και τα ταξίδια των μελών του συγκροτήματος και του συνεργείου.

Εκτός από τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα το συγκρότημα έχει φυτέψει 5 εκατομμύρια δέντρα στα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο για τις συναυλίες.

«Τώρα που μπαίνουμε στο δεύτερο έτος της περιοδείας, αρχίσαμε να διαχειριζόμαστε ολόκληρη τη συναυλία (ήχος, φώτα, λέιζερ κ.λπ.) από ένα ηλεκτρικό σύστημα μπαταρίας που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά» διευκρίνισαν οι Coldplay.

«Χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά οχήματα και εναλλακτικά καύσιμα όπου μπορούμε και μειώνουμε στο ελάχιστο τη χρήση απορριμμάτων και πλαστικών» ανέφεραν.

Ο γάμος με την Πάλτροου και το διαζύγιο

Στα παρασκήνια μιας συναυλίας το 2002, ο Μάρτιν γνώρισε την ηθοποιό Γκουίνεθ Πάλτροου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε ένα χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2003, και απέκτησε δύο παιδιά μαζί. Τον Μάρτιο του 2014 με μια λιτή ανακοίνωση γνωστοποίησαν την απόφασή τους να πάρουν διαζύγιο.

«Με την καρδιά μας γεμάτη θλίψη αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Δουλέψαμε σκληρά για πάνω από έναν χρόνο, άλλοτε μαζί και άλλοτε χωριστά, για να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει μεταξύ μας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ενώ αγαπιόμαστε πολύ, θα παραμείνουμε χωριστά».

Οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές με την Πάλτροου να μιλά πολύ συχνά δημόσια για το πόσο καλός πατέρας είναι ο Κρις Μάρτιν.

«Έχει μια αληθινή γλύκα. Και το φέρνει αυτό στα παιδιά με τον τρόπο που οι γονείς του το έκαναν σε εκείνον. Λείπει αρκετά, είναι πολύ στον δρόμο, αλλά όταν έρχεται, είναι σαν να φέρνει μαζί του και να μας πασπαλίζει με χρυσόσκονη βγαλμένη από τα παραμύθια».