Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους και τραυμάτισαν τουλάχιστον 13 άλλους σε επιδρομή στην πόλη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανέφεραν γιατροί και το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους που έφεραν τραύματα από σφαίρες, τέσσερις που χτυπήθηκαν από θραύσματα και έναν που τον παρέσυρε ένα στρατιωτικό τζιπ. Ανέφερε επίσης ότι οι ομάδες της δέχτηκαν πυρά ενώ προσπαθούσαν να περισυλλέξουν κάποιους από τους νεκρούς.

Israeli soldiers shot and killed a Palestinian civilian in Jenin. They then continued on their way as if nothing had happened. pic.twitter.com/v0AbFJYZzY

— Gaza Notifications (@gazanotice) June 6, 2024