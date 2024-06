Πυροβολισμοί έπεσαν σήμερα το πρωί έξω από τα γραφεία της αμερικανικής πρεσβείας του Λιβάνου, στη Βηρυτό.

Οπως ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ:

«Στις 8:34 π.μ. τοπική ώρα, αναφέρθηκαν πυρά από φορητά όπλα στην περιοχή της εισόδου της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Χάρη στη γρήγορη αντίδραση της LAF, των ISF και της ομάδας ασφαλείας της πρεσβείας μας, οι εγκαταστάσεις μας και η ομάδα μας είναι ασφαλείς.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και είμαστε σε στενή επαφή με τις αστυνομικές αρχές της χώρας υποδοχής».

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο δράστης των πυροβολισμών είναι ένας Σύρος υπήκοος ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον της πρεσβείας στη Βηρυτό, στο Λίβανο, και τραυματίστηκε μετά από σύντομη ανταλλαγή πυρών. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσαν οι Ενοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

«Τα μέλη του στρατού που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή απάντησαν στις πηγές των πυρών, τραυματίζοντας τον δράστη. Συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

At 8:34 a.m. local time, small arms fire was reported in the vicinity of the entrance to the U.S. Embassy. Thanks to the quick reaction of the LAF, ISF, and our Embassy security team, our facility and our team are safe. Investigations are underway and we are in close contact…

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 5, 2024