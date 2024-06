Περίπου το 55% των κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους κατοικίες, έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), βασιζόμενος σε δορυφορικές εικόνες.

«Συνολικά 137.297 δομές, δηλαδή περίπου το 55% των δομών στη Γάζα, έχουν πληγεί», εξήγησε το δορυφορικό κέντρο του ΟΗΕ UNOSAT στο δίκτυο X.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες που συγκεντρώθηκαν στις 3 Μαΐου και συγκρίθηκαν με άλλες εικόνες που ελήφθησαν από τον Μάιο του 2023, συμπεριλαμβανομένης της 15ης του περασμένου Οκτωβρίου, τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου.

«Με βάση την ανάλυσή μας, ταυτοποιήσαμε 36.591 κατεστραμμένες δομές, 16.513 δομές με σοβαρές ζημιές, 47.368 με μέτριες ζημιές και 36.825 με πιθανές ζημιές», εξήγησε το UNOSAT.

Σχεδόν το σύνολο των κτιρίων αυτών είναι κατοικίες, (135.142), σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου.

Με βάση την ανάλυση του UNOSAT, η περιφέρεια Ντέιρ αλ-Μπάλαχ (κεντρική Λωρίδα της Γάζας) και αυτή της πόλης της Γάζας είναι αυτές που έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση ζημιών σε σχέση με την ανάλυση της 1ης Απριλίου.

🚨 This map shows a comprehensive satellite imagery-based assessment of damage and destruction in Gaza, Occupied Palestinian Territory, as of 3 May 2024. #UNOSAT #Gaza pic.twitter.com/1Z7N15GR5t

— UNOSAT (@UNOSAT) June 3, 2024