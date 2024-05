Επίθεση με τρεις πυραύλους δέχτηκε εμπορικό πλοίο και μπάζει νερά σύμφωνα με πηγή της βρετανικής εταιρίας ναυτασφαλειών Ambrey. Σύμφωνα με την ίδια πηγή το πλοίο βρισκόταν νοτιοδυτικά του λιμανιού Hodeidah της Υεμένης και εξέδωσε σήμα κινδύνου μέσω VHF.

#BREAKING via @AFP: A vessel transiting southwest of #Yemen‘s port city of #Hodeidah was «taking on water» after it was damaged in a missile attack, maritime security firm #Ambrey said on Tuesday.

The merchant vessel was «targeted with three missiles,» Ambrey said. pic.twitter.com/G3Q9fWaw3N

— Hashem Osseiran (هاشم) (@HashemOsseiran) May 28, 2024