Νύχτα φρίκης για τους εκτοπισμένους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε καταυλισμό στη Ράφα με αποτέλεσμα να πεθάνουν, σύμφωνα με το γραφείο της κυβέρνησης της Χαμάς, τουλάχιστον 35 Παλαιστίνιοι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας επιβεβαίωσε τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή όπου διαμένουν περίπου 100.000 άνθρωποι, εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, λόγω του πολέμου του Ισραήλ. Σύμφωνα με την υπηρεσί οι νεκροί είναι 50.

Ο απολογισμός των νεκρών στον καταυλισμό Ταλ Αλ-Σουλτάν είναι ακόμη απροσδιόριστος, ανέφερε ένας γιατρός, προσθέτοντας ότι δεκάδες τραυματίστηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε μετά τους βομβαρδισμούς.

Graphic | Horrific footage is unfolding of the Israeli massacre of displaced Palestinians, with 8 missiles targeting the displacement camp at a UNRWA site in Rafah, despite Israel claiming it is «safe.»

Civil Defense to Al Jazeera: We believe that the occupation army used… pic.twitter.com/7jiJgiysn3

— Quds News Network (@QudsNen) May 26, 2024