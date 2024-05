Ο τελικός του Final Four έχει μόλις τελειώσει. Η τσαλακωμένη Ρεάλ Μαδρίτης έχει βγει νοκ άουτ κι ο Παναθηναϊκός είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης για έβδομη φορά. Είχε αντέξει στα χτυπήματα των πρώτων δώδεκα λεπτών, έμεινε απόλυτα ψύχραιμος, αντεπιτέθηκε και στο τέλος θωρούσε πια την ηττημένη αντίπαλό του αφ’ υψηλού.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο σκηνοθέτης κεντράρει στα πρόσωπα. Αυτά θα (του) προσφέρουν το συναίσθημα της στιγμής για το γκραν φινάλε της βραδιάς. Ο Αταμάν υψώνει τις γροθιές του. Ο Σλούκας σωριάζεται μπρούμυτα στο παρκέ. Ο Λεσόρ γραπώνει την μπάλα και πλαντάζει απομονωμένος.

The emotion of becoming a CHAMPION 🏆 👏

It means MORE! #F4GLORY pic.twitter.com/K7MJUm2HoP

