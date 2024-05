Η Singapore Airlines προσπάθησε να ρίξει τους τόνους ζητώντας συγγνώμη για το θάνατο ενός επιβάτη, καθώς και για τους δεκάδες τραυματίες στην πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη.

Κατά την διάρκεια της πτήσης, το αεροπλάνο έπεσε σε σοβαρά κενά αέρος, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο Goh Choon Phong, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος επιβάτη. Μέσα από μήνυμά του σε μορφή βίντεο, ο ίδιος αναφέρθηκε στο περιστατικό της πτήσης.

«Λυπούμαστε βαθιά για αυτό το περιστατικό και δεσμευόμαστε να παρέχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο SQ321, καθώς και στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του επιβάτη που απεβίωσε.

Μια πτήση με 143 επιβάτες και μέλη του πληρώματος SQ321, που ήταν σε θέση να ταξιδέψουν, έφτασε στη Σιγκαπούρη σήμερα το πρωί στις 05:05 (ώρα Σιγκαπούρης).

Άλλοι 79 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος από το SQ321 παραμένουν στην Μπανγκόκ. Αυτό περιλαμβάνει όσους λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονταν στην πτήση. Οι συνάδελφοί μας βρίσκονται στο έδαφος παρέχοντάς τους κάθε δυνατή βοήθεια».

Οι επόμενες κινήσεις των τραυματιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις αναταράξεις στην πτήση της Singapore Airlines αναμένεται να κινηθούν νομικά. Πρόκειται να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, ωστόσο το ποσό που πρόκειται να λάβει ο καθένας μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ακόμα και για παρόμοιου τραυματισμούς. Αυτό συμβαίνει λόγω της διεθνής συνθήκης που βρίσκεται σε ισχύ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σύμβαση του Μόντρεαλ, η Singapore Airlines είναι υπεύθυνη για τα ατυχήματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αναταράξεις σε διεθνείς πτήσεις. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από ο εάν ήταν αμέλεια της αεροπορικής εταιρείας, σύμφωνα με τους δικηγόρους της αεροπορίας των ΗΠΑ.

Τα ποσά

Στην περίπτωση που οι επιβάτες υποβάλουν μήνυση, η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να αμφισβητήσει αποζημίωση έως και 175.000$. Βέβαια, στο ενδεχόμενο που ένας επιβάτης διεκδικήσει μία μεγαλύτερη αποζημίωση, η εταιρεία μπορεί να προσπαθήσει να περιορίσει την ευθύνη. Δηλαδή, να επιχειρήσει να αποδείξει ότι η εταιρεία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να αποφύγει τις αναταράξεις.

Ο νομικός εκπρόσωπος των επιβατών, Μάικ Ντάνκ, δε , υποστήριξε ότι η αεροπορική εταιρεία μπορεί επίσης να αποδείξει ότι ο επιβάτης φέρει ευθύνη για τον τραυματισμό, καθώς αγνόησε τις προειδοποιήσεις να φορέσει ζώνη. Αυτή είναι ακόμα μία τακτική προκειμένου η Singapore Airlines θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να αποτινάξει ευθύνες από πάνω της.

Το μέγεθος των αποζημιώσεων εξαρτάται από τη χώρα που εκδικάζει την υπόθεση, καθώς και το τρόπο που το νομικό σύστημα αξιολογεί το ποσό.

Ένας νεκρός και πάνω από 70 τραυματίες

Ταυτοποίηθηκε ο 73χρονος που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πτήσης από καρδιακή προσβολή, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Ο νεκρός είναι ο 73χρονος Βρετανός, Τζόφρι Κίτσεν.

Οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν πως ο άτυχος άνδρας έπασχε από καρδιακή πάθηση, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Αεροδρομίου Suvarnabhumi της Μπανγκόκ. Ενώ παράλληλα, πρόσθεσε πως η διαδικασία της νεκροψίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, η σύζυγός του Τζόφρι Κίτσεν, Λίντα, έχει τραυματιστεί και έχει διακομιστεί το νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχουν όμως, περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Ο θάνατος του Τζόφρι Κίτσεν επιβεβαιώθηκε από το Thornbury Musical Theatre Group (TMTG), όπου εργαζόταν για περισσότερα από 35 χρόνια, σε μια ανάρτηση στο Facebook που τον περιέγραφε ως «έναν κύριο με ειλικρίνεια και ακεραιότητα» και που «πάντα έκανε ό,τι ήταν σωστό για την ομάδα». Ο ίδιος ήταν παραγωγός μουσικής και παραστάσεων από το Μπρίστολ.

Το νοσοκομείο, στο οποίο διακομίστηκαν, ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες ανέρχονται τουλάχιστον στους 71, με έξι από αυτούς να έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα. Οι τραυματίες είναι πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Μαλαισία, αλλά και τη Νέα Ζηλανδία.

Το χρονικό

Κατά την διάρκεια της πτήσης Λονδίνο – Σιγκαπούρη από την Singapore Airlines, το αεροπλάνο έπεσε σε σοβαρά κενά αέρος, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Το αεροσκάφος Boeing 777-300ER με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος κατευθυνόταν στη Σιγκαπούρη από το Λονδίνο όταν χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η εταιρεία.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Μπανγκόκ δήλωσε ότι ιατρική ομάδα βρίσκεται σε επιφυλακή.

«Προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους», υπογράμμισε η εταιρεία. «Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη για να προσφέρουμε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα».

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού», σημείωσε η εταιρεία.

Breaking: One passenger died and over 30 others others injured on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore hit by severe turbulence. The Singapore-bound #Boeing777-300ER was diverted to Bangkok and landed at 15:45 local (08:00 GMT). The aircraft was carrying total… pic.twitter.com/sF7cab0J0K — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) May 21, 2024

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Singapore Airlines:

«Η πτήση #SQ321 της Singapore Airlines, που εκτελούσε δρομολόγιο από Λονδίνο (Heathrow) προς Σιγκαπούρη στις 20 Μαΐου 2024, παρουσίασε σοβαρές αναταράξεις κατά τη διαδρομή. Το αεροσκάφος εκτράπηκε προς Μπανγκόκ και προσγειώθηκε στις 15:45 τοπική ώρα στις 21 Μαΐου 2024.

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τραυματίες και ένας νεκρός στο Boeing 777-300ER.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 211επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος.

Η Singapore Airlines εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού.

Προτεραιότητά μας είναι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας και στέλνουμε μια ομάδα στην Μπανγκόκ για να παράσχει οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια χρειαστεί».

Οι εικόνες από την πτήση

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος των αναταράξεων αλλά και τον πανικό που επικράτησε μέσα στο αεροπλάνο.

Στο πάτωμα έχουν πέσει οι δίσκοι με τα φαγητά που προορίζονταν για τους επιβάτες. Στην καμπίνα έχουν πέσει οι μάσκες οξυγόνου ενώ κάποιοι επιβαίνοντες είναι γεμάτοι αίματα στο πρόσωπο.

Severe turbulence on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore results in 1 death and several injured passengers. This is a reminder – always have your seat belts fastened when inflight. #SQ321 pic.twitter.com/NV9yoe32ZC — Bandit (@BanditOnYour6) May 21, 2024

Οι επιβάτες πασχίζουν να κρατηθούν στις θέσεις και προσεύχονται εν μέσω σφοδρών αναταράξεων. Επικρατεί πανικός και ακούγονται ουρλιαχτά.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που μία αεροσυνοδός πετάγεται στο ταβάνι του αεροπλάνου:

This is the moment a flight attendant was thrown to the ceiling of the plane after violent turbulence. Ten people had minor injuries on the flight from Pristina to EuroAirport Basel. For the latest videos, head here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/q55fSGl1dQ — Sky News (@SkyNews) June 17, 2019

Η προσγείωση

Ακόμα ένα βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας όπου ο πιλότος ανακοινώνει την αναγκαστική προσγείωση στη Μπανγκόκ.

SQ-321 – LHR-SIN This is where the Captain announces of a diversion to Bangkok. Note the indentation on the luggage bin. 🙏🏼

(Video WhatsApp forward) #SQ321 pic.twitter.com/AvnF1oMFTq — manisha singhal (@manishasinghal) May 21, 2024

Το αεροσκάφος Boeing 777-300ER με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος κατευθυνόταν στη Σιγκαπούρη από το Λονδίνο όταν χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η εταιρεία.

Σε ένα σημείο του ταξιδιού, το αεροσκάφος Boeing της Singapore Airlines έπεσε σε ένα κενό αέρος που το ώθησε να πέσει περίπου 6.000 πόδια. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλοι 30.

🚨🚨🚨Singapore Airlines Boeing 777 flight SQ321 from London to Singapore dropped about 6000 feet due to an air pocket & severe turbulence. 1 Passenger has died and over 30 injured #SingaporeAirlines #Boeing pic.twitter.com/zwSFfnERaX — Rosy (@rose_k01) May 21, 2024

Πόσο σπάνιοι είναι οι θάνατοι από αναταράξεις;

Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Guardian, στις διεθνείς πτήσεις, οι θάνατοι που προκαλούνται άμεσα από αναταράξεις είναι απίστευτα σπάνιοι. Οι πιλότοι είναι συνήθως σε θέση να προειδοποιούν εκ των προτέρων για τους περισσότερους τύπους αναταράξεων και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι δεμένοι.

Σε μικρότερα ιδιωτικά αεροπλάνα ή επαγγελματικά τζετ, οι σοβαροί τραυματισμοί ή οι θάνατοι είναι πιο συχνοί, με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ να καταγράφει περισσότερους από 100 τραυματισμούς και δεκάδες θανάτους σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία σε εσωτερικές πτήσεις, αν και οι θάνατοι έχουν σημειωθεί ως επί το πλείστον από τη συντριβή των αεροπλάνων.

Σε μεγαλύτερα αεροπλάνα, οι αναταράξεις είναι πιθανό να προκαλέσουν τραυματισμούς στο κεφάλι ή άλλους τραυματισμούς σε άτομα που δεν είναι κατάλληλα δεμένα. Επίσης είναι πιθανό λόγω των αναταράξεων αντικείμενα να φύγουν από τη θέση τους και να χτυπήσουν κάποιον επιβάτη. Το πλήρωμα του αεροσκάφους διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο και μεταξύ των πληρωμάτων καταγράφεται και ο μεγαλύτερος αριθμός τραυματισμών.

Τι είναι οι αναταράξεις και πώς μπορούν τα αεροπλάνα να τις αποφύγουν;

Σε γενικές γραμμές, οι αναταράξεις προκαλούνται από τη συνάντηση του αέρα σε διαφορετικές θερμοκρασίες, πίεση ή ταχύτητα, όπου συγκρούονται διαφορετικά μοτίβα ανέμου – κάτι σαν σκάφη που συναντούν ξαφνικά ταραγμένα νερά.

Ενώ ορισμένες καιρικές και γεωγραφικές συνθήκες, όπως καταιγίδες, οροσειρές και η εμφάνιση ορισμένων νεφών, μπορούν να σηματοδοτήσουν αναταράξεις, υπάρχουν επίσης «αναταράξεις στον καθαρό αέρα», που μπορεί να αιφνιδιάσουν τους πιλότους αεροπλάνων και να συμβούν χωρίς προειδοποίηση.

Ο Stuart Fox, διευθυντής πτήσεων και τεχνικών επιχειρήσεων στον παγκόσμιο αεροπορικό οργανισμό Iata, λέει ότι οι προβλέψεις που δείχνουν τα εισερχόμενα καιρικά μέτωπα ή τη ροή αέρα πάνω από τα βουνά θα μπορούσαν να καταδείξουν μεγαλύτερη πιθανότητα αναταράξεων σε καθαρό αέρα. «Αλλά δεν μπορείς να το δεις», λέει. «Η ισχύς και η κατεύθυνση της ροής αέρα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και οι προβλέψεις μπορούν μόνο να υποδείξουν την πιθανότητα». Τέτοια ψαλίδια ανέμου μπορούν να εκτρέψουν τα αεροπλάνα από την πορεία τους, να τα αναγκάσουν να χάσουν υψόμετρο γρήγορα ή να παρασυρθούν βίαια.

Τι μπορεί να φταίει για το ατύχημα;

Οι πιλότοι μπορούν πλέον να καθοδηγούνται από αναφορές από προπορευόμενα αεροσκάφη. Η Iata φιλοξενεί μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από μια σειρά ανταγωνιστών αερομεταφορέων για την ανταλλαγή δεδομένων, λέει η Fox: «Δίνει άμεσες πληροφορίες για άτομα που θα μπορούσαν να πετούν στην ίδια αναταραχή».

Όμως, ενώ περιοχές όπως ο Κόλπος της Βεγγάλης είναι γνωστές για αναταράξεις, οι επιλογές των πιλότων μπορεί να είναι περιορισμένες, λέει ο Μάρκο Τσαν, πρώην εμπορικός πιλότος και λέκτορας αεροπορίας στο Buckinghamshire New University. Λέει ότι το περιστατικό της Singapore Airlines έλαβε χώρα «εντός της διατροπικής ζώνης σύγκλισης, όπου οι καταιγίδες είναι διαβόητες. Οι καταιγίδες εμφανίζονται ευδιάκριτα στην οθόνη πλοήγησης των πιλότων – αλλά μπορεί να μην είναι δυνατό να παρακάμψετε πλήρως το σύμπλεγμα καταιγίδων καθώς μπορούν να εκτείνονται πάνω από 50 ναυτικά μίλια».

Επιδεινώνει τις αναταράξεις η κλιματική κρίση;

Ναι, σύμφωνα με τουλάχιστον μία μελέτη. Οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ δήλωσαν ότι η έρευνά τους έδειξε ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης οδηγούν σε σημαντικές αυξήσεις των αναταράξεων στις υπερατλαντικές πτήσεις.

Τα περιστατικά έντονων αναταράξεων αυξήθηκαν κατά 55% μεταξύ 1979 και 2020, βρήκαν, λόγω των αλλαγών στην ταχύτητα του ανέμου σε μεγάλα υψόμετρα.

Ο καθηγητής Paul Williams, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, είπε ότι έδειξε ότι οι προβλεπόμενοι ουρανοί έχουν ήδη φτάσει. Πρόσθεσε ότι η αεροπορική βιομηχανία χρειάζεται να επενδύσει σε καλύτερα συστήματα για την πρόβλεψη και τον εντοπισμό αναταράξεων.

Πόσο πρέπει να ανησυχούν οι επιβάτες;

Τα επεισόδια αναταράξεων είναι σίγουρα ανησυχητικά – αλλά οι κίνδυνοι σοβαρού τραυματισμού στα μεγάλα αεροσκάφη δεν ήταν τόσο πιθανοί, τουλάχιστον μέχρι το τραγικό συμβάν στην πτήση SQ321 της Singapore Airlines την Τρίτη. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο θύμα που προκλήθηκε από αναταράξεις ήταν το 1997, σε πτήση της United Airlines από το Τόκιο στη Χονολουλού.