Την ζωή του έχασε ένας επιβάτης ενώ 30 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκαν αναταράξεις σε αεροπλάνο που εκτελούσε τη διαδρομή Λονδίνο-Σιγκαπούρη.

Κατά την διάρκεια της πτήσης, το αεροπλάνο έπεσε σε σοβαρά κενά αέρος, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Η Singapore Airlines δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι τραυματίες, όμως ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 30 ανθρώπους.

Το αεροσκάφος Boeing 777-300ER με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος κατευθυνόταν στη Σιγκαπούρη από το Λονδίνο όταν χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η εταιρεία.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Μπανγκόκ δήλωσε ότι ιατρική ομάδα βρίσκεται σε επιφυλακή.

«Προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους», υπογράμμισε η εταιρεία. «Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη για να προσφέρουμε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα».

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού», σημείωσε η εταιρεία.

