Βρέθηκε η σορός του προέδρου του Ιράν, Εμπραίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν καθώς επίσης και των υπολοίπων επιβαινόντων στο ελικόπτερο Bell 212 που συνετρίβη την Κυριακή σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, σύμφωνα με το Tasnim News.

Οι σοροί των νεκρών θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ, δήλωσε η ίδια πηγή.

The first images have emerged showing the transfer of the martyrs’ bodies by Red Crescent rescuers and army rangers to the downstream areas. pic.twitter.com/VE9Tg6nv6B

