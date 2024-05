Η αναμονή του κοινού για την δεύτερη σεζόν της σειράς φαινόμενο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ήταν μεγάλη. Το «Maestro» αγαπήθηκε όσο λίγες σειρές τα τελευταία χρόνια, έφερε μεγάλες πρωτιές για την ελληνική μυθοπλασία, προβλήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και μας κράτησε σε αγωνία για καιρό έως ότου επιστρέψει στις οθόνες μας την περασμένη Πέμπτη (16/05) με την συνταρακτική συνέχεια της ιστορίας.

Η δεύτερη σεζόν ξεκίνησε να προβάλλεται ταυτόχρονα σε MEGA και Netflix και καθήλωσε τους θαυμαστές από το πρώτο επεισόδιο. Μάλιστα, παρόλο που κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα με την επίσης πολυαναμενόμενη νέα σεζόν της πολύ αγαπητής αμερικανικής σειράς «Bridgerton», το «Maestro» κατάφερε να σκαρφαλώσει ταχύτατα στο Top 10 των πιο δημοφηλών σειρών και να προσγειωθεί στην κορυφή.

Αυτή τη στιγμή, η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη κατέχει τη νούμερο 1 θέση στη χώρα μας, με το «Bridgerton» να ακολουθεί δεύτερο. Την πεντάδα ολοκληρώνουν οι σειρές «Ashley Madison Sex», «Lies & Scandal», «Baby Reindeer» (ακόμα) και «Thank You, Next». Στην 6η θέση βρίσκεται το «Bodkin», στην 7η τα νέα επεισόδια του «Blood of Zeus», στην 8η το «The Asunta Case» και την δεκάδα κλείνουν τα «A Man in Full» και «The Gentlemen».

Υπενθυμίζεται ότι και μετά την κυκλοφορία της πρώτης σεζόν στο Netflix το 2022, η σειρά είχε βρεθεί στο παγκόσμιο Τop 10 για δύο εβδομάδες, συγκεντρώνοντας 20,56 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης. Σύμφωνα με το FlixPatrol, η σειρά εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό Τop 10 σε 53 χώρες, με τη σειρά να τα πηγαίνει καλύτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα (εμφανίστηκε στο top 10 για 97 ημέρες), η Κύπρος (42 ημέρες), η Μάλτα (15 ημέρες), το Ισραήλ (14 ημέρες), η Σερβία (13 ημέρες), η Ρουμανία (12 ημέρες) και η Τουρκία (12 ημέρες).

Η δεύτερη σεζόν του «Maestro» προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 22:40 στο MEGA.