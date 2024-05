Υπάρχει άραγε τρόπος να γιορτάσει κανείς αρκετά το θαύμα της μητρότητας; Υπάρχει τρόπος να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς τις γυναίκες που μας χάρισαν τη ζωή; Η αλήθεια είναι πως μάλλον όχι. Γι’ αυτό και εδώ και πάνω από έναν αιώνα, έχει καθιερωθεί μια ξεχωριστή ημέρα, μια γιορτή που τιμά την αφοσίωση και την ανιδιοτέλεια των μητρικών μορφών. Στην Ελλάδα και πολλές άλλες γωνιές του κόσμου, η δεύτερη Κυριακή του Μάη είναι αφιερωμένη στις απανταχού μαμάδες.

Μπορεί οι πρώτες αναφορές στη Γιορτή της Μητέρας και στον εορτασμό της μητρότητας να προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα, όμως η γιορτή όπως την ξέρουμε σήμερα έχει τις ρίζες της στον 19ο αιώνα και το αμερικανικό κίνημα των γυναικών. Σήμερα, βέβαια, η γιορτή έχει αποκτήσει, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, πιο εμπορικό χαρακτήρα με τα λουλούδια, τις κάρτες και τα δώρα παντός είδους να δίνουν και να παίρνουν.

Παράλληλα, διοργανώνονται όμως και υπέροχες εκδηλώσεις που στόχο έχουν να κάνουν τη συγκεκριμένη ημέρα αξιομνημόνευτη. Στην Αθήνα, την Κυριακή 12 Μαΐου, μια σειρά από δωρεάν εκδηλώσεις μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί με τις μαμάδες μας με τον καλύτερο τρόπο!

Family & The City στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το This Is Athens – City Festival, η μεγάλη γιορτή της πόλης από τον Δήμο Αθηναίων και η More Media, στήνουν το πιο fun event για μικρούς και μεγάλους, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας.

Σε έναν ιστορικό και πρόσφατα ανακαινισμένο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μια γιορτή για όλη την οικογένεια, ένα ολοήμερο event με δράσεις, festive διάθεση και πολλά δώρα για μικρούς και μεγάλους. Μουσική, δημιουργία, διασκέδαση, λιχουδιές, παιχνίδια, face painting, διαδραστικά παιχνίδια, cooking workshops και πολλές εκπλήξεις θα σας περιμένουν σε αυτόν τον όμορφο χώρο για μια ξεχωριστή Κυριακή.

Μία πίστα survivor καθώς και δύο τραμπολίνο θα εντυπωσιάσουν τους έτοιμους για δράση μικρούς μας φίλους. Για όσους θέλουν να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους, τα τραπεζάκια καλλιτεχνικής δημιουργίας θα είναι εκεί για ατέλειωτες ώρες ζωγραφικής, με την παρέα και την καθοδήγηση της ζωγράφου Katerina Chrysolie. Μαζί της θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν πρωτότυπα δώρα για τη μαμά, που αυτή την ημέρα έχει την τιμητική της.

Ο Μαγεμένος Κήπος: Κυνήγι Θησαυρού στην όαση της Αθήνας

Η ομάδα Narratologies παρουσιάζει ένα υβριδικό παιχνίδι στον Εθνικό Κήπο που υπόσχεται να κάνει την ιδιαίτερη αυτή ημέρα ακόμα πιο διασκεδαστική για όλη την οικογένεια. Οι συμμετέχοντες καλούνται να λύσουν ένα μυστήριο κατεβάζοντας ένα application στο κινητό τους, ενώ σε διάφορα σημεία του Κήπου θα τους περιμένουν και οι ίδιοι οι διοργανωτές του παιχνιδιού για να τους καθοδηγήσουν.

Το παιχνίδι εκτυλίσσεται στoν 19o αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας, Όθωνα. Πρωταγωνίστρια του παιχνιδιού είναι η σύζυγος του, βασίλισσα Αμαλία. Η Αμαλία έχει ξεκινήσει να δημιουργεί τον Βασιλικό Κήπο – σε συνεργασία με σχεδιαστές, κηπουρούς και πολεοδόμους, όταν συνειδητοποιεί πως τα λουλούδια και τα εξωτικά δέντρα που φυτεύει μαραίνονται. Σύντομα ανακαλύπτει πως ο Κήπος είναι χτισμένος πάνω από μια Ρωμαϊκή Βίλα, η οποία φέρει μαγική προστατευτική επιγραφή στην είσοδό της. Γράφει: “Ό,τι απειλήσει αυτό το οίκημα θα καταστραφεί”.

Μικροί και μεγάλοι καλούνται να βοηθήσουν τη βασίλισσα Αμαλία να λύσει τα μάγια, λύνοντας μια σειρά γρίφων. Στο τέλος θα ακολουθήσει ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στέψη των νικητών.

Αθηνοπεριπέτειες στο Καλλιμάρμαρο

Τι γνωρίζετε για την ιστορία του Καλλιμάρμαρου, του Ζαππείου, του Εθνικού Κήπου; Το This Is Athens και οι δράση Αθηνοπεριπέτειες μας καλούν να την ανακαλύψουμε διαδραστικά μέσα από μια διασκεδαστική περιήγηση στα σημαντικά μνημεία της πρωτεύουσας, αρχαίες εφευρέσεις, παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαιότητα, σπάνια δέντρα, φυτά, λιμνούλες και ζώα της Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, οδηγός και χάρτης θα είναι το πρώτο βιβλίο της ταξιδιωτικής σειράς «Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα». Η διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου 2 ώρες με στάσεις. Στον περίπατο μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 6-11 ετών με τους συνοδούς τους, ενώ είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη γιορτή της Μητέρας από το Δήμο Αμαρουσίου

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Γιορτή της Μητέρας διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαΐου. Η πρώτη πραγματοποιείται το απόγευμα του Σαββάτου στον Πολυχώρο Πολιτισμού Άρτεμις και τιμά τον ρόλο της μητέρας για τον οποίο θα μιλήσει ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και διακεκριμένος καθηγητής Ψυχιατρικής, Θάνος Ασκητής. Θα ακολουθήσει ανάγνωση του έργου «Η Μητέρα μου» από την «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη, από την ηθοποιό Ναταλία Δραγούμη, ενώ την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά ο Ηλίας Γυφτονικολός (βιολί) και η Μυρτώ Ξηρουχάκη (βιολοντσέλο).

Την Κυριακή το απόγευμα, το Παράρτημα Αμαρουσίου-Πεύκης της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» και το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡχω» συνδιοργανώνουν μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. Εκτός από την τιμή στην Μάνα-Μητέρα-Μαμά, που μέσω αυτής δίδεται το Θείο Δώρο της ζωής, το μήνυμα και ο σκοπός της εν λόγω εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών στην δωρεά οργάνων, ως ύψιστη πράξη ανθρωπισμού και αγάπης, που δίνει ελπίδα ζωής και αναγεννά πάσχοντες από σοβαρά νοσήματα συνανθρώπους μας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Βίκυ Φλέσσα.

