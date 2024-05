Σε μία απαιτητική καθημερινότητα που «τρέχει» με γρήγορες ταχύτητες, το αυτοκίνητό μας είναι ο μηχανοκίνητος «σύμμαχος» ο οποίος μας επιτρέπει να ελισσόμαστε, να παραμένουμε συνεπείς στο πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις μας, να ζούμε στο έπακρο κάθε μακρινή ή σύντομη διαδρομή, δίχως άγχος. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, πως έχουμε επιλέξει το κατάλληλο όχημα, αυτό που ταιριάζει στον τρόπο ζωής και τον προϋπολογισμό μας, ένα όχημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και δεν μας δημιουργεί περισσότερες.

Ωστόσο, αρκεί μόνο αυτό; Σίγουρα όχι, αφού στην πραγματικότητα μία αξιόπιστη ασφάλεια αυτοκινήτου είναι «το Α και το Ω» για να απολαμβάνουμε καθημερινά ξέγνοιαστοι τις μετακινήσεις μας. Και η ασφάλεια αυτοκινήτου η οποία μπορεί να μας εγγυηθεί πως θα έχουμε όντως το κεφάλι μας ήσυχο, όπου και αν βρισκόμαστε, κάθε στιγμή της ημέρας, είναι εκείνη η οποία λαμβάνει υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή τις μοναδικές ανάγκες που ξεχωρίζουν τον έναν οδηγό από τον άλλο, όταν όλοι συνυπάρχουμε στο ίδιο οδικό δίκτυο.

Μάλιστα, αν υπάρχει μία εταιρεία που εδώ και χρόνια ξεχωρίζει για την ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, προσφέροντας στους οδηγούς τις πιο ευέλικτες και εξατομικευμένες προτάσεις, αυτή είναι αναμφίβολα η Generali, η οποία χάρη στους περισσότερους από 3.500 έμπειρους, εξιδεικευμένους σύμβουλους που την εκπροσωπούν, βρίσκεται πάντα δίπλα μας με προσωποποιημένες λύσεις, αποδεικνύοντας πως η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας πρέπει να είναι τελικά πολλά περισσότερα από απλές καλύψεις και προγράμματα. Πρωτίστως, πρέπει να είναι μία σχέση που μας εμπνέει εμπιστοσύνη όταν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι.

Speed On σημαίνει πως εξασφαλίζουμε μία ασφάλεια αυτοκινήτου στα μέτρα μας

Αρκεί να σκεφτούμε πόσο διαφορετική είναι η καθημερινότητα και οι ρυθμοί ζωής κάθε οδηγού που κινείται στο οδικό δίκτυο, για να συνειδητοποιήσουμε πόσο διαφορετικές είναι και οι ανάγκες που χρειάζεται να καλύψει ο καθένας από εμάς, επενδύοντας σε μία νέα ασφάλεια αυτοκινήτου. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που στην Generali το γνωρίζουν καλά, για αυτό κάθε ασφαλιστικός σύμβουλος φροντίζει να καθοδηγεί κάθε οδηγό στις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, σύμφωνα με τις μοναδικές ανάγκες του.

Χάρη στο καινοτόμο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Speed On της Generali, το οποίο μας προσφέρει πολλαπλές επιλογές καλύψεων, 24ωρη οδική βοήθεια και έξυπνες προσωποποιημένες υπηρεσίες, μπορούμε να γίνουμε ακόμη πιο υπεύθυνοι χρήστες του οδικού δικτύου, για εμάς και τους γύρω μας. Πώς θα συμβεί αυτό; Αποκτώντας την ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On, ενεργοποιώντας το My Generali και βάζοντας σε εφαρμογή την υπηρεσία τηλεματικής My Drive.

Το ΜyDrive είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης, το οποίο μας ανταμείβει όταν οδηγούμε με υπευθυνότητα, προσφέροντάς μας μηνιαίες επιβραβεύσεις και επιπλέον εκπτώσεις όσο γινόμαστε πιο σωστοί οδηγοί, έκπτωση στα ασφάλιστρα κατά την ανανέωση του συμβολαίου μας, έξυπνα tips για μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμων, εξατομικευμένες συμβουλές για μία πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Κάπως έτσι, μπορούμε να μειώσουμε τα πάγια έξοδα των μετακινήσεών μας, πληρώνοντας έως και 70 ευρώ λιγότερα για τα ετήσια ασφάλιστρα του αυτοκινήτου μας!

Μία ασφάλεια αυτοκινήτου που «σφραγίζει» μία σχέση εμπιστοσύνης και συνέπειας

Ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τους περισσότερους οδηγούς και όχι άδικα, είναι τι παρέχει μία ασφάλεια αυτοκινήτου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόβλεπτο ή ατυχές συμβάν στο οδόστρωμα. Ακριβώς επειδή το αυτοκίνητο είναι ένα πολύτιμο και αναγκαίο εργαλείο για όσους το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, θέλουν να είναι σίγουροι πως θα υπάρχει κάποιος να τους εξυπηρετήσει, να ασχοληθεί μαζί τους σε προσωπικό επίπεδο και πως δεν θα χαθεί άσκοπα χρόνος στη φροντίδα ατυχήματος ή την επισκευή του οχήματος.

Σε αυτό το σημείο ακριβώς, η Generali διαφέρει ουσιαστικά από κάθε άλλη ασφαλιστική εταιρία. Εκπληρώνοντας την υπόσχεσή της απέναντι σε εκείνους που την εμπιστεύονται, λειτουργεί ως Lifetime Partner των ασφαλισμένων της, αποτελώντας τον πιστό τους συνοδοιπόρο σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Πώς το επιτυγχάνει; Αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της, η Generali είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα για τον ασφαλισμένο και το όχημά του, ό,τι και αν χρειαστεί. Χάρη στους εξειδικευμένους συνεργάτες της και το συντονιστικό της κέντρο, μπορεί να προσφέρει 24ώρη υποστήριξη, ενώ μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που παρέχει, μπορεί να απλοποιεί και να διευκολύνει τις διαδικασίες σε κάθε συμβάν, κάνοντας ακόμη και τη δήλωση ατυχήματος να μοιάζει… παιχνιδάκι.

Όπως και αν επιλέξουμε να πραγματοποιήσουμε τη δήλωση ατυχήματος, είτε ενώπιον εξειδικευμένου συνεργάτη της Φροντίδας Ατυχήματος στον τόπο του περιστατικού, είτε εξ’ αποστάσεως στο ίδιο σημείο με βίντεο κλήση (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις), το σίγουρο είναι ότι η διαδικασία αυτή μας επιτρέπει να γλιτώσουμε χρόνο από την αναμονή και την επισκευή του οχήματός μας, η οποία γίνεται άμεσα, σε συνεργείο από το κορυφαίο δίκτυο της Generali και εξοφλείται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να αποκτήσουμε μία ασφάλεια αυτοκινήτου η οποία προσφέρει πολλά περισσότερα από καλύψεις, στην Generali θα βρούμε την πιο κατάλληλη λύση αλλά και μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης. Το πρώτο βήμα για να την αποκτήσουμε είναι να αξιοποιήσουμε το εργαλείο υπολογισμού ασφαλίστρων που υπάρχει στο επίσημο site της Generali. Αφού συμπληρώσουμε στην ειδική φόρμα τα στοιχεία που θα μας ζητηθούν, θα μπορούμε να δούμε την ίδια κιόλας στιγμή πώς διαμορφώνεται η τιμή στην οποία μας προσφέρεται το πρόγραμμα Speed On. Βέβαια, αν χρειαστούμε κάποια επιπλέον διευκρίνιση ή προσαρμογή του προγράμματός μας, μπορούμε πάντα να απευθύνουμε σε έναν από τους 3.500 εξειδικευμένους συμβούλους της Generali, ο οποίος θα γνωρίζει ποια είναι η καλύτερη και πιο ενδεδειγμένη λύση, σύμφωνα με τις δικές μας μοναδικές ανάγκες.

Άλλωστε, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, όπως ακριβώς χρειαζόμαστε ένα αυτοκίνητο που θα μας αντιπροσωπεύει απόλυτα, το ίδιο συμβαίνει και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου μας. Η Generali, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία ετών, μπορεί να μας προσφέρει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα αυτοκινήτου, απόλυτα προσαρμοσμένο στα μέτρα μας, για να απολαμβάνουμε πιο ξέγνοιαστες, ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις.

Μάθετε περισσότερα εδώ!