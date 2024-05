Στην Αθήνα θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, την Κυριακή 12 Μαΐου, προκειμένου να απευθυνθεί στην αλβανική διασπορά.

Την επίσκεψη του στην Αθήνα επαναβεβαίωσε με νέα ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Δευτέρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά «ανυπομονώ να συναντηθούμε με μεγάλη περηφάνεια για όλους εσάς, Αλβανούς της Ελλάδας».

Την ομιλία στην Αθήνα θα ακολουθήσουν αντίστοιχες επισκέψεις στο Μιλάνο, στις 26 Μαΐου, στο Λονδίνο στις 2 Ιουνίου και στο Ντίσελντορφ στις 16 Ιουνίου. Η περιοδεία ονομάζεται «Περήφανοι για την Αλβανία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη Ράμα, επιλέχθηκε στην ημερομηνία της συμπλήρωσης ενός έτους από την σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη, υποψήφιου τότε δημάρχου Χειμάρρας. Ένα γεγονός που αποτέλεσε αιτία οι σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας να «παγώσουν», εν μέσω προεκλογικής περιόδου στην Αθήνα.

«Κλείδωσε» η τοποθεσία

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Γαλατσίου, με το μήνυμα προς τους Αλβανούς που αποκάλυψε το ΒΗΜΑ να αναφέρει:

Përshëndetje !

Si jeni mirë?

Të lutem mund te me thuash qe do vish te dielën me 12 maj ne mengjes ne Oren 10:30 ne stadiumin ne Galaci do behet takimi me kryeministrin Edi Rama?

E dua sa me te sakte se do jap emrat.

Do na ndihmoj shumë pjesëmarrja juaj.

Do te jem ne pritje te pergjigjes.

Faleminderit.

Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε ότι θα έρθετε την Κυριακή 12 Μαΐου το πρωί στις 10:30 στο γήπεδο του Γκαλάτσι, θα γίνει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα;

Θέλω να δώσω τα ονόματα όσο το δυνατόν ακριβέστερα.

Η συμμετοχή σας θα μας βοηθήσει πολύ.

Θα περιμένω την απάντηση.

Ευχαριστώ.

Την άδεια έδωσε η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου και τη συμφωνία της μίσθωσης έκλεισε ο ιδιώτης που διαχειρίζεται μέρος των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Από την πλευρά του, ο Ράμα δεσμεύτηκε ότι η συγκέντρωση δεν σχετίζεται με τις Ευρωεκλογές, ούτε με εσωτερικά ζητήματα και αφηγήματα που κεντρίζουν τους Έλληνες πολίτες.