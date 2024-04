Τις προηγούμενες εβδομάδες οι ΗΠΑ έστειλαν υπό άκρα μυστικότητα πυραύλους ATACMS μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία και χρησιμοποιήθηκαν ήδη πριν από λίγες ημέρες, δήλωσε σήμερα αμερικανός αξιωματούχος.

Οι πύραυλοι συμπεριλαμβάνονταν σε πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, το οποίο ενέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις 12 Μαρτίου, είπε ο ίδιος αξιωματούχος που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των πυραύλων που παραδόθηκαν.

Πύραυλοι αυτού του τύπου χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα ξημερώματα της 17ης Απριλίου σε ουκρανική επίθεση εναντίον ρωσικού στρατιωτικού αεροδρομίου στην χερσόνησο της Κριμαίας, ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Η αποστολή πυραύλων ATACMS (Army Tactical Missile Systems) με βεληνεκές έως και 300 χλμ. στην Ουκρανία αποτελούσε επί μήνες αντικείμενο συζήτησης στο επιτελείο του προέδρου Μπάιντεν. Πύραυλοι ATACMS μεσαίου βεληνεκούς είχαν παραδοθεί στην Ουκρανία τον περασμένο Σεπτέμβριο.

The main reason Ukraine was not provided with ATACMS earlier was concerns about our own combat readiness, but they were overcome by ordering a significant batch of these missiles from the manufacturer, — US National Security Advisor Jake Sullivan at a briefing.

He added that “as… pic.twitter.com/f2g9p9RxvU

