Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραηλινού Στρατού (IDF) επιτέθηκαν σε πρόσθετους στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή Γιαρούν του νότιου Λιβάνου τη στιγμή της στοχευμένης επίθεσης στον διοικητή της Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός Στρατός σκότωσε -σύμφωνα με την ανακοίνωση- τον Χασίν Αλί Εζκόλ, φερόμενο τρομοκράτη και κεντρικό στέλεχος της μονάδας αεράμυνας της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια στοχευμένης επίθεσης σε όχημα στο οποίο επέβαινε, επιβεβαίωσε την Τρίτη το IDF.

#Israel‘s IDF killed Hassin Ali Ezkol, a central member of #Hezbollah‘s aerial defense unit during a targeted strike on a vehicle he was riding in, the IDF confirmed on Tuesday. Also killed separately was Muhammad Attiya, who was a member of the aerial unit of Hezbollah’s elite… pic.twitter.com/VgBpgVbRhz

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) April 23, 2024