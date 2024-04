Με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να τελειώνει την κανονική περίοδο της VTB League με ρεκόρ 25-11 και να καταλήγει εν τέλει τρίτη, πίσω από την Ούνιξ του Περάσοβιτς και τη Ζενίτ του Πασκουάλ, ο Εμίλ Ραΐκοβιτς πλήρωσε το μάρμαρο και απολύθηκε πριν από τα playoffs.

Αντικαταστάτης του στην ηγεσία του τεχνικού τιμ ένας Έλληνας: ο Ανδρέας Πιστιόλης. Ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό κι εν συνεχεία «δεξί χέρι» του Δημήτρη Ιτούδη, με τον οποίο είναι και κουμπάροι, συμφώνησε ν’ αναλάβει τα ηνία ως το τέλος της σεζόν με στόχο ν’ αντιστρέψει το κλίμα και φυσικά να κατακτήσει τον εγχώριο τίτλο.

🔴🔵 Andreas Pistiolis has become the new head coach of our team, the contract is valid until the end of the season. Thus, the 45-year-old Greek specialist returned to CSKA, where he worked for almost eight seasons as an assistant. More info: https://t.co/3urpbPigEA pic.twitter.com/f8KyRuZzag

— CSKA Moscow (@cskabasket) April 15, 2024